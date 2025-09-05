PSE, PNV y PP condenan los "mensajes de odio" de las pintadas en la escultura en homenaje a los judíos en Vitoria

Hacen publica una declaración con la abstención de Elkarrekin y la negativa de EH Bildu

VITORIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSE, PNV y PP en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han acordado una declaración, en la que "condenan las pintadas con mensajes de odio", como "Hamás mátalos, Genocidas" y "Gora Palestina", que ha sufrido la escultura 'Convivencia', obra de la artista israelita Yaël Artsi-Moyal que rinde homenaje al antiguo cementerio judío del barrio de Judimendi en Vitoria-Gasteiz, en recuerdo a la comunidad judía de la capital alavesa.

La declaración, aprobada este viernes en la junta de portavoces, no ha contado con el consenso de todos los grupos municipales, ya que Elkarrekin se ha abstenido y EH Bildu ha votado en contra.

Tras condenar "tanto el ataque de Hamás contra Israel como el genocidio de la población palestina" y exigir la liberación inmediata de las personas secuestradas", el texto aprobado "rechaza con contundencia el bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción indiscriminada y la violación del Derecho Internacional".

Respecto a las pintadas en el monumento de Judimendi, PSE, PNV y PP han condenado estos actos que constituyen "una grave falta de respeto a la memoria histórica de la ciudad y a la convivencia democrática, así como una manifestación de intolerancia y odio que rechazamos de manera rotunda".

Asimismo, han manifestado que Vitoria-Gasteiz es una "ciudad comprometida con los valores del respeto, la pluralidad, la diversidad y la paz". "Cualquier ataque que incite al odio, la violencia o la discriminación no tiene cabida en nuestra sociedad", han señalado.

Por otro lado, han trasladado su "solidaridad a todas las personas que puedan sentirse amenazadas o señaladas por mensajes de este tipo" y han hecho un llamamiento a la ciudadanía a "seguir construyendo, día a día, una convivencia basada en la tolerancia y el respeto mutuo".

Por último, han reafirmado su compromiso de "colaborar en la investigación de estos hechos, para garantizar que Vitoria-Gasteiz siga siendo una ciudad libre de odio y de violencia".

PINTADAS "INACEPTABLES"

Por su parte, el grupo municipal de EH Bildu ha emitido un comunicado en el que "rechaza tajantemente las pintadas", que ha considerado "totalmente inaceptables".

Asimismo, ha repudiado "cualquier llamamiento a la escalada de la violencia" y se ha reafirmado en "reclamar la paralización inmediata del genocidio al que el Estado de Israel está sometiendo a la población palestina en la Franja de Gaza".

Por último, la coalición abertzale ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a "participar en todas aquellas movilizaciones convocadas para exigir el fin inmediato del genocidio en Gaza" y, en concreto, a la movilización convocada para este viernes, a las 19.00 horas, en la plaza Nueva por el colectivo Gernika-Palestina.