Puente afirma que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en tres o cuatro años

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dy¡urante su participación el el Foro capital - CARLOS GONZÁLEZ-EUROPA PRESS

VITORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en tres o cuatro años. Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.

Puente, que ha intervenido en Foro Capital de Vitoria-Gasteiz, ha admitido que se está "en la recta final" de la Y vasca y no es "una maniobra política" anunciar que está "a punto la infraestructura, en términos de este tipo de grandes obras".

"Hablamos de tres o cuatro años en el horizonte temporal, porque ya lo que nos queda es la superestructura, nos queda montar vía, nos queda montar catenaria y sistemas de seguridad. Y también nos queda, por supuesto, definir los accesos a las ciudades", ha añadido.

A su juicio, el Gobierno del Estado ha demostrado "con hechos palpables, rotundos, el compromiso con las infraestructuras en este territorio".

También ha asegurado que han sido y serán "tremendamente prácticos, por supuesto, en diálogo con el territorio, pero el Tren de Alta Velocidad no puede estar terminado y que los accesos a las ciudades sean el obstáculo para que el tren llegue".

"No sería razonable en términos de inversión pública, la enorme cantidad de recursos que ha habido que emplear para que esto sea una realidad, pero tampoco lo sería en términos de servicio público, de servicio a la ciudadanía. El tren está para usarse", ha subrayado.

Por ello, ha destacado que "la principal premisa" que van a tener en cuenta a la hora de definir los accesos a las ciudades, "al menos en ese momento inicial, es que tienen que estar cuando el tren esté y que no pueden hacer esperar al tren".

"Estamos trabajando con las autoridades de Álava-Araba, con las autoridades de Bizkaia, de Bilbao, y también estamos trabajando en la estación de Atocha, de San Sebastián-Donostia, para que estén listos los accesos cuando el tren esté concluido", ha añadido, para precisar que en un primer momento el acceso a Vitoria-Gasteiz no será soterrada, sino en superficie.

En este sentido, ha apuntado que, cuando asegura que se está en la fase final, es porque está "plenamente convencido de que ya no hay ningún cuello de botella para que la Y vasca sea una realidad cuanto antes". "El último tramo que quedaba por definir, precisamente en esta tierra, el nudo de Arkaute, se desbloqueó. Estamos ya con el proyecto y pronto lo tendremos terminado. Por tanto, no hay nada que vaya a parar la obra", ha insistido.

El ministro de Transportes ha subrayado que lo están haciendo "de la mano del Gobierno Vasco, porque el Gobierno Vasco también está ejecutando obra". "Es decir, aquí estamos ejecutando, digamos, a medias. Parte lo ejecuta el Gobierno de España y parte lo ejecuta el Gobierno Vasco porque con eso ganamos ritmo de ejecución. Es una metodología que estamos también empezando a implantar en otros territorios y creemos que da muy buenos resultados", ha aseverado. A su juicio, "implicar a los territorios en la búsqueda de soluciones en las infraestructuras es fundamental".

"ESPINITA CLAVADA"

El ministro ha confesado que "la espinita clavada con la Y vasca no está a este lado de la frontera, sino que está al otro, en Francia, donde la cooperación no está siendo todo lo fluida que nos gustaría".

En todo caso, ha recordado que el Estado francés "tiene una situación política complicada". "Yo he conocido en mis dos años de ministro a cinco ministros de transporte franceses, incluso el último, Philippe Tabarot, con el que tengo una extraordinaria relación, en el último tramo del mandato ha sido cesado y renombrado tres veces. Esto hace muy complicado. Si no hay continuidad, es muy difícil, pero confío en su voluntad", ha remarcado.

Para Oscar Puente, Tabarot "es un hombre decidido a dar un giro a las relaciones entre los dos lados de la frontera en materia de infraestructuras", y cree que "va a cambiar el curso de las cosas y que va a apostar fuertemente por dar continuidad en Francia a la Y vasca, que forma parte de ese Corredor Europeo".

"Seguiremos vigilantes. Le he invitado a venir a ver la Y vasca y, cuando venga, se le van a poner los dientes largos, porque cuando uno ve algo así, se da cuenta de que no hay nada malo en conectar territorios, al contrario; y que para Francia también es una oportunidad, sin ninguna duda, y así lo piensan al menos los dirigentes del sur de Francia, aunque es verdad que allí los territorios no tienen el poder que tienen en España", ha puntualizado.

Puente ha reiterado que "los territorios del sur de Francia ven como una gran oportunidad un acercamiento también al otro lado de la frontera".

CONEXIÓN CON NAVARRA

En cuanto a la conexión de la Y vasca con Navarra, ha precisado que todavía no se ha decidido si será por Vitoria-Gasteiz o por Ezkio-Itxaso (Gipuzkoa), y ha indicado que "no hay que preocuparse" porque, "en ningún caso, va a suponer "retrasos"

El ministro ha señalado que tienen un compromiso con el Gobierno Vasco para analizar todas las opciones y, para ello, se están realizando unas catas, algo que "no ha sido fácil" porque "el territorio no lo ha puesto fácil".

No obstante, cree que están en la parte final y espera que en primavera ha puedan tener el resultado de esas catas y se "pueda arrojar luz sobre las distintas alternativas y poder sopesar pros y contras de cada una de ellas para tomar una decisión".

En todo caso, ha querido traslar "tranquilidad" porque "el tramo hasta Alsasua está ya aprobado y ha recordado que, entre Alsasua y Vitoria hay 40 kilómetros, y "no va a haber retrasos en la conexión con Navarra, al menos desde un punto de vista provisional, porque se tarde más o menos en elegir una opción de conexión definitiva".

Por lo tanto, ha insistido en que hay que esperar el resultado de los estudios de las catas y, cuando se tengan, se tomará una resolución. "Hay un compromiso de estudiar todo a fondo. Es una decisión trascendental y vamos a esperar. Es decir, cuando tengamos los estudios encima de la mesa y en diálogo con el territorio, tomaremos la mejor decisión posible", ha concluido.