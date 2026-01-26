El Puente Avenida de Irun (Gipuzkoa), declarado Lugar de Memoria Democrática

Archivo - Santano y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernándo Martínez. - AYUNTAMIENTO DE IRUN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puente Avenida de Irun (Gipuzkoa), también conocido como Puente Internacional, ha sido oficialmente declarado Lugar de Memoria Democrática tras el acuerdo de 21 de enero de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y una vez se ha materializado su publicación este lunes en el BOE.

El Acuerdo de declaración de Lugar de Memoria Democrática se realiza de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según recoge el Boletín Oficial del Estado.

Esta resolución, contra la que cabe recurso, conlleva que el espacio se inscriba con carácter definitivo en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática.

Por otra parte, establece una serie de medidas de protección y difusión, como impulsar la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y la promoción de instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo por parte de la Administración General del Estado, así como de señalización de punto de reconocimiento de las víctimas con finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora.

También se integrará el Puente Avenida, inaugurado en 1915, en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes.

SÍMBOLO DE COOPERACIÓN

Según señaló el Ayuntamiento de Irun en su solicitud, recogida por el BOE, "El Puente Avenida, construido para facilitar el paso a Hendaya, fue para los iruneses y para muchos de los que huían de la barbarie del golpe de estado de 1936 el lugar que abría la puerta a la libertad; el espacio en el que muchos exiliados y exiliadas iniciaban una dura andadura escapando de las fuerzas franquistas, como aquellos miles de iruneses e irunesas que escaparon, cruzándolo, del fuego que asoló la ciudad de Irun aquel 4 de septiembre de 1936".

"Esas imágenes de niños, adultos y personas mayores, cargando con colchones y bolsas donde llevaban las pertenencias que habían podido rápidamente coger de sus casas antes de escapar de las llamas resultan imborrables", añadió.

Además, en el acuerdo publicado en el BOE se explica que "este puente es un símbolo de cooperación franco-española y ha tenido un rol importante en la historia fronteriza de ambos países, sirviendo no solo como vía de comunicación, sino también como lugar de encuentros diplomáticos y símbolo de unión en tiempos de paz y de conflicto".