El Puerto de Bilbao acoge el proyecto piloto de una solución de energía solar flotante

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Bilbao ha acogido en sus aguas una solución modular de energía solar flotante para entornos marinos que evaluará su comportamiento en un entorno real, para poder extraer, en una primera fase, conclusiones técnicas relevantes para la evolución del sistema y su proyección hacia entornos offshore.

En un comunicado, el Puerto ha explicado que gracias a esta iniciativa se podrá verificar cómo afectan aspectos como el oleaje, el viento, la corrosión y la complejidad del anclaje, así como el comportamiento estructural del concepto, para poder avanzar hacia futuras fases de escalado.

El piloto, situado en la dársena de Santurtzi, mide 12x12 metros, consta de una estructura modular de membrana y malla tensada combinada con un bastidor exterior que aporta "flotación y rigidez global", lo que le permite "una mejor adaptación a las cargas dinámicas del oleaje y facilita el uso de componentes simples y transportables, con potencial para reducir tiempos de instalación y complejidad logística".

El Puerto de Bilbao ha manifestado que esta actuación se enmarca dentro del proyecto 'Seamod' para desarrollar una innovadora solución flotante modular para energía solar fotovoltaica en el ámbito marino, concebido como un sistema escalable y con capacidad de integrarse en escenarios de hibridación con otras renovables marinas, como la eólica offshore, que facilite la transición energética aprovechando el potencial del mar y libere presión sobre el uso de suelo agrícola y urbanizable.

Seamod ha sido desarrollado por la empresa Landatu Solar, con el apoyo del programa Hazitek 2024 del Gobierno vasco, y cofinanciado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).