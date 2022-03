El Puerto de Bilbao invertirá 51,8 millones en un proyecto para suministrar electricidad a los buques atracados

Contempla también la creación de plantas de energías renovables para convertirse en "un hub de energías verdes"

SANTURTZI (BIZKAIA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Bilbao invertirá 51,8 millones de euros en el impulso de un proyecto para reducir la huella de carbono en la actividad portuaria y que contempla suministrar electricidad a los buques mientras están atracados mediante la tecnología OPS. También prevé instalar plantas de energías renovables, con el objetivo de convertirse en "un hub de energías verdes".

El proyecto BilbOPS ha sido presentado este lunes en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao por su presidente, Ricardo Barkala, que ha subrayado que se trata de "una inversión estratégica" porque no es una cuestión "de voluntarismo", sino de que "el que no se sume a este tipo de proyectos y no consigan alcanzar los objetivos de descarbonización no va a estar".

"Los puertos que no se sumen van a tener mal futuro", ha augurado el presiente del Puerto, que ha destacado que el Puerto vizcaíno es "avanzadilla" en esta materia entre los puertos del Estado.

En concreto, este proyecto consiste en desplegar la tecnología OPS (onshore power supply) o abastecimiento de electricidad en tierra, también conocida como 'cold ironing', que permite que, durante el tiempo de estancia en el puerto, los buques puedan conectarse a la red eléctrica, apagando sus motores auxiliares diésel.

De esta manera, ha destacado el presidente del Puerto, se logra evitar emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, nitrógeno y dióxido de azufre), vibraciones y ruidos nocivos para el medioambiente y para la salud pública.

Este proyecto permitirá al Puerto de Bilbao dar "un gran salto cualitativo" en el Arco Atlántico para alcanzar los objetivos 'Fit for 55' de la Unión Europea ya que reducirá en un 40% los gases de efecto invernadero. Con este proyecto y otras medidas complementarias, la Autoridad Portuaria espera alcanzar el objetivo de reducción de emisiones del 55% establecido por la Unión Europea para 2030.

El proyecto se va a dividir en fases para dotar a siete muelles donde atracan líneas regulares (contenedores, ro-ro, ro-pax, cruceros, y al nuevo muelle A5 de la primera fase del espigón central) de las instalaciones necesarias para suministrar electricidad a los buques en su estancia en puerto, con el objetivo de que sus motores auxiliares puedan apagarse y seguir manteniendo los servicios esenciales, como las bombas de trasiego, los sistemas de refrigeración, la iluminación o equipos de emergencia.

En primer lugar, será necesario repotenciar las líneas eléctricas para que las instalaciones puedan ofrecer 30 MW. Para ello, se instalarán en los muelles tres centros de distribución, 11 centros de transformación y 11 puntos de conexión OPS. Para generar una infraestructura flexible, se dispondrá de 20 tomas para dar servicio independientemente del punto de atraque en el muelle.

En concreto, las zonas que se van a "repotenciar" son la terminal de ferries, para atender tráficos ro-pax, en las que se ubicarán dos puntos OPS; la terminal para tráfico ro-ro en el muelle A6; el nuevo muelle A5; los muelles A1 y A2 para contenedores; y los muelles de cruceros.

Para aumentar la potencia de la zona de atraque de cruceros, al estar en la zona urbana del municipio de Getxo y muy distante una subestación eléctrica, se extenderá un cable submarino de 1,34 kilómetros desde Santurtzi.

Dado que las instalaciones de OPS no cuentan, de momento, con patrones estandarizados u homologados, y cada buque requiere una potencia distinta o han desarrollado diferente tecnología para conectarse a muelle, se optará por un sistema "versátil" que pueda proporcionar desde 1 MW a 12 MW para poder atender a cualquier tipo de buque.

Asimismo, se va a desarrollar un sistema para que se produzca un acoplamiento "sin paso por cero", es decir, que se sincronizará la red del sistema OPS con la red del buque sin cortes de tensión.

La repotenciación de todos los muelles se llevará a cabo entre 2022 y 2023. El primer muelle en el que se abordará la instalación de OPS será el A5 y se espera licitar el proyecto a lo largo de este año 2022.

En una posterior fase, se desarrollará el proyecto Hidrovan, una plataforma flotante móvil que generará energía eléctrica a partir de H2, en colaboración con Petronor, Tecnalia y Ferrovial, con el objetivo de prestar el servicio OPS al resto de los muelles que no cuentan con puntos de conexión.

HUB DE ENERGÍA DE ORIGEN RENOVABLE

El plan de transición energética, que estará ultimado en primavera, además de la electrificación de los muelles llevará aparejado otras actuaciones como la creación de plantas de energías renovables en el propio Puerto para que la electricidad "tenga un origen de cero emisiones", con lo que Bilbao se convertirá en "un hub de energías verdes".

En este campo, se contemplan tres iniciativas, una de ellas asociada a la energía solar fotovoltaica y que contempla conseguir 6MW para autoconsumo dotándose de placas fotovoltaicas el interior de diques o contradiques.

La segunda será de energía undimotriz y se testará un proyecto piloto en Punta Lucero para aprovechar la energía de las olas que aporta 1MW y analizar la posibilidad de ser susceptible de ampliarlo y proporcionar 12 MW.

En energía eólica, el Puerto cuenta ya con una planta eólica que genera 12MW pero estudia la colocación de más aerogeneradores en instalaciones donde no se obstaculice la seguridad en el atraque de buques.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

El proyecto BilbOPS promovido por Autoridad Portuaria de Bilbao se complementa con otros proyectos de Petronor/Repsol. Por un lado, en los próximos años el Puerto de Bilbao se va a convertir en "el centro neurálgico" del Corredor Vasco del Hidrógeno - Basque Hydrogen Corridor (BH2C).

Uno de estos proyectos consiste en la construcción, por parte de Petronor en el propio Puerto, de una de las mayores plantas mundiales de producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, generado con energía renovable, han recordado desde la Autoridad Portuaria.

Por otra parte, Repsol construye una terminal de bunker de gas natural licuado (GNL) que contará con un tanque criogénico con una capacidad de almacenamiento de 1.000 metros cúbicos, lo que permite mantener el gas natural en estado líquido a -160ºC.

Asimismo, desde la Autoridad Portuaria han planteado que "un proyecto tractor de estas características permite poner a pensar a nuestro ecosistema de innovación para aportar nuevas soluciones y perfeccionar la prestación del servicio OPS".

Para ello Bilbo Portlab, el hub de innovación el Puerto, está identificando startups y prevé desarrollar un "living lab". Espera vincular a unas 20 startups en cuatro años.

INVERSIONES

La Autoridad Portuaria va a destinar una inversión global de 51,8 millones de euros en este proyecto. Para su financiación, ha obtenido una subvención de 4,3 millones para los OPS del muelle A5 a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, paralelamente, ha solicitado otra cofinanciación de la UE para el resto de los muelles a través de la convocatoria de ayudas CEF Transport 2021-2027, que aún no ha sido resuelta pero que puede suponer una subvención de 14,2 millones.

Dado el carácter "tractor" del proyecto, se prevé movilizará inversiones adicionales por parte de la iniciativa privada y "soluciones innovadoras en nuestro ecosistema". Todo ello, unido a otros proyectos en ejecución o aprobados (como la gasinera o la planta de hidrógeno), supondrá un impacto económico de, aproximadamente, 188 millones, en función de las estimaciones de la Autoridad Portuaria.

Con esta actuación, está previsto atender con el servicio de OPS a 910 escalas anuales en los muelles de contenedor, ferries y cruceros del Puerto vizcaíno.