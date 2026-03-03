El Puerto Deportivo de Getxo formaliza 322 contratos de amarres y 24 locales desde el inicio de la regularización

Archivo - El Puerto Deportivo de Getxo (Bizkaia) aprueba nuevas tarifas "más equitativas" con reducción de precios sobre 2025 - PUERTO DEPORTIVO DE GETXO - Archivo

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto Deportivo de Getxo ha formalizado 322 contratos de amarres y 24 locales desde el inicio de la regularización de los contratos de alquiler de amarres y locales técnicos y comerciales y va a proceder a la sustitución de todas las tarjetas y códigos de acceso a los pantalanes con motivo de la actualización del sistema informático.

La Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo inició el pasado 12 de enero el proceso de regularización de los contratos de alquiler de amarres y locales técnicos y comerciales, en el marco de la nueva etapa de gestión directa. Este proceso ha permitido alcanzar una tasa de regularización en los amarres del 70% y en los locales del 90% en el mes de febrero.

En los dos meses de gestión directa por parte de la Sociedad Pública se han formalizado 322 contratos de amarres y 24 contratos de locales, de un total de 460 embarcaciones y 27 locales disponibles.

Desde el Puerto Deportivo han recordado que la contratación sigue abierta y que es imprescindible que las personas usuarias pendientes de hacerlo procedan a regularizar su ocupación de amarres antes de que deban aplicarse las medidas previstas en el Reglamento de Explotación Portuaria.

Igualmente, ha informado que, para mejorar la operativa del puerto, se ha procedido a renovar el sistema informático de acceso a los pantalanes, por lo que las antiguas tarjetas y códigos de acceso van a quedar sin efecto en la primera semana de marzo y se va a proceder a su canje en las oficinas portuarias previa acreditación.

La Sociedad del Puerto Deportivo ha recordado que las personas interesadas pueden formalizar su contrato en las oficinas de Capitanía, en horario habitual de atención al público (de 9.00 a 17.00 horas), o bien remitir previamente la documentación necesaria por correo electrónico a info@pdgetxo.eus.

Asimismo, el Puerto Deportivo informa que ya está disponible la nueva tarjeta de aparcamiento 2026-2027, ya que la anterior ha dejado de tener validez.

Por último, ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en la etapa de transición abierta tras el acuerdo firmado en octubre de 2025 entre la Sociedad del Puerto Deportivo y la Autoridad Portuaria de Bilbao, que prevé la devolución de la concesión antes de finales de 2027.