Los puertos de Bilbao y Nouvelle-Aquitaine firman un acuerdo de cooperación para reforzar su competitividad

Acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Consorcio de Puertos Comerciales de Nouvelle-Aquitaine

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Bilbao y el Consorcio de Puertos Comerciales de Nouvelle-Aquitaine han firmado un acuerdo de cooperación para reforzar las relaciones transfronterizas, contribuir a una mejora global de la competitividad de su 'hinterland', y mantener una "colaboración estratégica y coordinada" en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles, como el de la energía eólica marina en la costa atlántica.

Ambas entidades han acordado la creación de un arco logístico transfronterizo "eficiente y sostenible" aprovechando las infraestructuras existentes para ofrecer "un servicio portuario más eficaz e integrado, con la posibilidad de desarrollar intercambios de datos en tiempo real", según ha informado la Autoridad Portuaria de Bilbao en un comunicado.

El Consorcio de Puertos Comerciales de Nouvelle-Aquitaine está conformado por los puertos de Bayona, Burdeos, Rochefort-Tonnay-Charente y La Rochelle, ha detallado.

Así, las partes se comprometen a promover iniciativas comunes en materia de sostenibilidad, digitalización, innovación logística e implementación de energías marinas renovables, incluyendo el desarrollo de tecnologías verdes, la optimización de las cadenas de suministro en el suroeste de Europa y la reducción de la huella de carbono, para convertirse en los puertos líderes de Europa en transporte marítimo sostenible y en promoción de soluciones ecorresponsables, ha indicado.

Por otra parte, la alianza contempla un aumento de la capacidad de exportación e importación para atender a los mercados internacionales y facilitar los flujos de importación y exportación, lo que impulsará el comercio y estimulará la economía del 'hinterland'.