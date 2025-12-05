Quique González ofrece este sábado y domingo dos conciertos en Bilbao dentro de la gira de su nuevo disco '1973'

Quique González - FERNANDO MAQUIEIRA

BILBAO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El músico Quique González (Madrid, 1973) ofrecerá dos conciertos este sábado 6 de diciembre, con entradas agotadas, y el domingo 7 en el Kafe Antzokia de Bilbao dentro de la gira de presentación de su nuevo disco "1973" publicado el pasado octubre.

El tour, que dio comienzo el pasado 21 de noviembre en Guadalajara, tiene cerradas fechas hasta marzo de 2026 y hasta ahora el rockero madrileño ha ofrecido cuatro recitales. En el caso de los dos conciertos previstos en Bilbao, González y su banda actuarán el sábado a las 22.00 horas y el domingo a las 19.00 de la tarde.

'1973', título tomado de la fecha de nacimiento del músico, es el decimosegundo disco de estudio de González con composiciones propias, a los que hay que sumar dos directos y uno de versiones, y fue grabado entre los Estudios La Mina (Granada), Estudio Uno (Madrid), Gaua Estudios (Bizkaia) y Audiomatic (Madrid) y mezclado por su también guitarrista, Toni Brunet.

Parte de la grabación corrió a cargo del ingeniero Mark Howard, quien ha trabajado con músicos como Bob Dylan, Tom Waits, Lucinda Williams, Willie Nelson, Marianne Faithfull, Emmylou Harris, U2 o Neil Young.

Sin embargo, discrepancias con el modo de trabajar del británico hicieron que González prescindiera de su labor a mitad de grabación para completar el resto de las canciones con Jordi Mora y Toni Brunet como ingenieros y responsables del sonido.

Para esta nueva gira regresa a la batería, en sustitución de Edu Olmedo, el músico guipuzcoano Karlos Arancegui (batería) quien ya colaboró con González en proyectos anteriores.

Completan la banda parte de los músicos que han grabado '1973' y con los que viene colaborando en su última etapa: Jacob Reguilón (bajo y contrabajo), Raúl Bernal (teclados y coros) y Toni Brunet (guitarras y coros). El músico navarro Gorka Urbizu (Berri Txarrak) colabora en el tema "De Verdad lo siento".

En declaraciones a Europa Press, preguntado por si el nuevo disco ha supuesto poner el contador a cero tras la gira del 25 aniversario, Quique González reconoce que, "de alguna manera, consciente o inconscientemente", tal vez esa revisión al completo de varios de sus discos "condiciona un poco lo que estás haciendo y se cuelan algunas cosas por ahí en el nuevo material respecto a la forma de tomar perspectiva de tu trabajo".

COMPONENTE GENERACIONAL

En cuanto a si hay elementos de nostalgia o de reivindicación generacional en temas como "Coleccionistas", González niega tener una visión con un carácter reivindicativo sino que "es la pura realidad de lo que vemos en el día a día, como la desaparición de los formatos o la invasión de la música llamada urbana, que no sé por qué se llama urbana".

En su opinión, "quienes nacimos en los años 60, 70, y 80 del pasado siglo, hemos sido gente que hemos amado el formato musical con guitarras y con instrumentos y, ahora mismo, nos es más difícil de ver que hay gente llenando grandes pabellones con un ordenador y tres bailarinas", algo que a él se le antoja como "otra disciplina artística, otro deporte" porque, añade, "no tiene que ver con lo que hacemos nosotros, ni con nuestros orígenes, por lo menos, con los míos".

En este punto, a González le da la impresión que la música en directo "se ha convertido solo en un acto social" y que, a veces, "hasta en los conciertos en salas se ha festivalizado un poco el ambiente", algo que, "la verdad, me irrita un poco porque yo siempre he ido a conciertos a escuchar música y no a socializar".

En esta misma línea, el rockero sí parece observar que, en el panorama musical actual, "hay como una especie de desaparición de la clase media, con gente llenando muy rápido grandes pabellones y grandes estadios mientras se percibe un gran abandono de las salas y de los grupos que pertenecemos a la clase media, porque yo también me siento un músico de salas y de teatros", revela.

Sobre si se ve desubicado en el panorama actual, González afirma que tampoco él hace "ningún esfuerzo por encajar en las nuevas tendencias" ni siente "una necesidad de ubicarse o de pertenecer a los nuevos ritmos de la industria musical".

"Tengo suerte de que, después de tantos años, mantengo un grupo de seguidores fieles y sigo haciendo mi trabajo con naturalidad y con la alegría de estar aquí" porque, añade, "estoy feliz en el sitio donde estoy y no me preocupa no encontrar mi sitio en estos nuevos tiempos".

BANDA SIN NOMBRE

Preguntado por las sensaciones que le han transmitido los primeros concierto de la gira ofrecidos, el rockero afirma que le ha dado la impresión de que "realmente parece que llevamos más tiempo tocando porque ha habido una química espectacular y estamos muy cómodos".

"De momento han salido cuatro conciertos fantásticos, con mucha naturalidad y más rápido de lo que pensábamos que lo íbamos a lograr" ha enfatizado, para añadir que "antes de empezar la gira hubiera firmado, sin duda, hacer estos cuatro conciertos que hemos hecho porque hay una gran conexión también con el público y con las canciones nuevas del último disco que encajan muy bien".

En ese sentido, subraya que de once canciones del disco están tocando prácticamente diez en cada concierto aunque, añade, es consciente de que "es un poco arriesgado hacerlo, porque la gente normalmente siempre quiere escuchar las canciones más antiguas y las que más conocen y por ahí, es más fácil conectar con ellos así". Sin embargo a él le parece "lo más honesto de publicar un disco nuevo es defenderlo".

Preguntado por el motivo por el que la nueva formación no se ha puesto ningún nombre como banda, como hizo en anteriores como 'Los Detectives' o 'La Aristocracia del Barrio', González precisa que no ha puesto ningún nombre a la banda "más por una cuestión suya, porque me dijeron que ellos no lo necesitaban y a mí me pareció bien".

En todo caso, añade, "el hecho de que no haya bautizado a la banda no significa que le quite importancia sino todo lo contrario" porque considera que "hay un sentimiento de banda que siempre lo he tenido con los músicos con los que he tocado y ahora también hay mucha unión, mucha implicación y mucha identificación con lo que hago yo y con lo que hacen ellos". "Aunque no tenga un nombre, funcionamos más como una banda que como un solista que va con músicos contratados", concluye.