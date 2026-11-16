Ramón Barea recibirá el Mikeldi de Honor de Zinebi el 20 de noviembre en el Teatro Arriaga

Ramón Barea - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor, director y autor bilbaíno Ramón Barea recibirá el Mikeldi de Honor de la 68ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, el próximo 20 de noviembre durante la gala de inauguración del certamen, que se celebrará hasta el día 27.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, reconoce con este galardón la trayectoria de Barea, Premio Nacional de Teatro en 2013, su versatilidad como intérprete y su compromiso con la creación colectiva, así como su contribución al desarrollo de la vida cultural de Bilbao y al impulso de nuevas generaciones de profesionales de las artes escénicas, ha informado el consistorio.

La presentación del homenaje ha contado con la participación del propio Ramón Barea, el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, y el director de Zinebi, Joseba Lopezortega.

La relación de Barea con el festival se remonta a décadas atrás. En 1996, su cortometraje 'Muerto de amor' obtuvo el Gran Premio de Cine Vasco de Zinebi. Posteriormente, en 2018, durante la 60ª edición, recibió un Mikeldi Especial junto a otras personas que habían contribuido a mantener vivo el cine realizado en Bilbao desde los años setenta, ha recordado.

Nacido en Bilbao en 1949, Ramón Barea abandonó su empleo de oficinista para dedicarse al teatro. Fue fundador y actor de las compañías Cómicos de la Legua y Karraka, dos formaciones consideradas fundamentales en el desarrollo del teatro independiente vasco. Desde entonces, ha compaginado la interpretación con la dirección y la escritura, participando en proyectos colectivos que han ampliado las posibilidades de creación escénica en su entorno.

En 2013 recibió el Premio Nacional de Teatro en reconocimiento a la amplitud de su trayectoria y a su capacidad para combinar iniciativas de proximidad con proyectos de ámbito nacional.

En el ámbito cinematográfico, debutó con 'La fuga de Segovia' (Imanol Uribe, 1981) y desde entonces ha trabajado con directores como Enrique Urbizu, Julio Medem, Álex de la Iglesia, Juanma Bajo Ulloa, Icíar Bollaín, Montxo Armendáriz y Pablo Berger.

Entre sus interpretaciones destaca su participación en 'Cinco lobitos' (Alauda Ruiz de Azúa, 2022), que le proporcionó, a los 73 años, su primera nominación a los Premios Goya en la categoría de mejor actor de reparto.

Con este Mikeldi de Honor, Zinebi "reconoce el trabajo de un creador cuya aportación se prolonga en los proyectos que ha impulsado y en las oportunidades que ha abierto a otros profesionales".

La 68ª edición del festival concederá también un Mikeldi de Honor al cineasta húngaro István Szabó, que recogerá el galardón el 27 de noviembre, durante la gala de clausura que tendrá lugar en el Teatro Arriaga.