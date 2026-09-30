Regata Internacional de Tinas - MUSEO MARÍTIMO VASCO

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rampa del puerto de San Sebastián será escenario este sábado de la V Regata Internacional de Tinas, organizada por el Museo Marítimo Vasco dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2026. La participación será gratuita y los premios consistirán en una Licencia de Navegación, un alquiler de kayak doble y un paseo por la bahía donostiarra para dos personas.

La regata comenzará el sábado a las diez de la mañana y se organiza en colaboración con RCTSS, Navegavela, Motoras de la Isla, Donostiarra Kaiarriba, aloKAYAK, RCNSS y Kofradia Itsas-Etxea.

La competición está abierta a todas las personas mayores de 16 años que quieran participar, quienes deberán realizar un recorrido de ida y vuelta en la tina hasta la baliza situada frente a la Cruz Roja, permaneciendo en todo momento dentro de la embarcación.

La persona ganadora de la regata obtendrá, además de la quinta Bandera Joanes de Areizaga, una Licencia de Navegación (Titulín) a cargo de Navegavela. AloKayak otorgará el alquiler de un kayak doble para la segunda persona clasificada. El tercer premio consistirá en un paseo por la bahía donostiarra de la mano de Motoras de la isla.

Por último, de la mano del Real Club Náutico de San Sebastián, se sortearán varias camisetas y ejemplares del libro 'RCNSS.125 años en la mar' entre las personas participantes.

La inscripción a la regata será gratuita y podrá realizarse a través de la web del Euskal Itsas Museoa. El Museo proporcionará a las personas participantes las tinas y los remos necesarios para la competición. Al finalizar la prueba, la Kofradia Itsas-Etxea ofrecerá un picoteo a las personas participantes podrán disfrutar de un picoteo ofrecido por la Kofradia Itsas-Etxea.