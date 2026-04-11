Reabierta la N-634 en Iurreta tras permanecer cerrada por el incendio de bobinas en una empresa papelera

Archivo - Camión de bomberos - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-634 se ha reabierto al tráfico minutos antes de las ocho de la mañana tras permanecer cortada a la altura de la localidad vizcaína de Iurreta desde la tarde de este pasado viernes, a causa de un incendio en una empresa papelera, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno.

El fuego se produjo en unas bobinas de papel almacenadas en el exterior de un pabellón de la empresa papelera Smurfit Kappa Nervión del barrio Arriandi sobre las seis menos diez de la tarde y no causó heridos.

A causa del incendio la N-634 quedó cortada al tráfico en esa zona, en ambos sentidos, y ha podido ser reabierta totalmente al paso de vehículos a las 7.55 horas de este sábado.