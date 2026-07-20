La Real Sociedad se felicita por tener ya siete campeones del mundo que han jugado con la camiseta txuri urdin

La Real Sociedad se felicita de tener ya siete campeones del mundo que han jugado con la camiseta txuri urdin - REAL SOCIEDAD

SAN SEBASTIÁN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad se ha felicitado por tener ya siete campeones del mundo que han jugado con la camiseta txuri urdin después del triunfo de La Roja contra Argentina este domingo en la final del mundial de fútbol celebrada en Nueva York.

El capitan de la Real, Mikel Oyarzabal, natural de la localidad guipuzcoana de Eibar; Mikel Merino, ex jugador del equipo txuri urdin, nacido en Pamplona y que ahora juega en el Arsenal, y Mikel Zubimendi, donostiarra que también pertenece ahora al club inglés, se suman a la lista de otros cuactro campeones mundiales que habían pasado por entidad deportiva de San Sebastián. Los otros campones del mundo han sido Xabi Alonso, Gerónimo Rulli, David Silva y Antoine Griezman.

El capitan eibarrés ha sido determinante en este mundial, al anotar en el campeonato cinco goles, el maximo goleador de la selección española, empatado con David Villa y Emilio Butragueño en otros mundiales.

Por su parte, Mikel Merino metió los dos goles decisivos que dieron a La Roja la victoria frente a Portugal y Bélgica, y posibilitó su pase a la semifinal contra Francia.