Rebordinos remarca que el Festival de San Sebastián "jamás va a blanquear al terrorismo y los asesinatos de ETA"

Defiende que el Zinemaldia sea "un lugar de reflexión, de discusión" ante la proyección de la entrevista de Évole a 'Josu Ternera'



SAN SEBASTIÁN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha remarcado que el certamen cinematográfico donostiarra "jamás va a blanquear al terrorismo y los asesinatos de ETA" y ha defendido la importancia de que el festival sea "un lugar de reflexión, de discusión" al hilo de la proyección del documental 'No me llame Ternera', de Jordi Évole y Màrius Sánchez.

Rebordinos se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por la polémica ante la proyección de este trabajo audiovisual en el que Évole entrevista al ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', que inaugurará la sección Made in Spain del Festival.

El director del Zinemaldia ha afirmado que entiende "perfectamente" que a las víctimas del terrorismo, "gente que ha sufrido mucho", les pueda "sentar mal" que haya una película que "de alguna forma le dé la palabra a un terrorista, a un asesino, por acción, o por omisión, porque formó parte de esa organización y además no reniega de ello".

Sin embargo, ha considerado que "estas polémicas muchas veces son artificiales e interesadas" ya que "muy poca gente ha visto la película". "Entiendo que cuando se vea la película la gente tenga su opinión, haya gente que está a favor y gente que esté en contra", ha señalado.

"Es muy curioso cuando, de pronto, recibes cartas de organismos concretos, de organizaciones, y prácticamente a la misma hora que recibes esa carta y vas a responder están en los medios. Obviamente, nuestra respuesta no les importaba nada, lo que querían realmente era tener sus minutos en la prensa", ha criticado, al tiempo que ha insistido en que "las películas hay que verlas y después hay que opinar".

Rebordinos ha recalcado que mientras él sea director del Festival de San Sebastián "jamás vamos a blanquear al terrorismo y los asesinatos de ETA". "Que nadie tenga dudas de que la película no es eso", ha subrayado, para añadir que el documental "da la palabra a un terrorista".

En esa línea, ha hecho suyas las palabras del periodista Alberto Moyano en las que decía que "una película, cuando da la voz a este tipo de gente, tiene que cumplir tres condiciones: la primera, ser buena, tener nivel; la segunda, contexto, hay que contextualizar quién es ese señor; y la tercera, el entrevistador tiene que hacer preguntas suficientemente incómodas". "Esta película cumple las tres condiciones", ha sostenido.

"DEBATE Y DISCUSIÓN"

A su juicio, "es curioso" que surjan estas polémicas porque "películas que entrevistan a asesinos o a delincuentes o a gente al margen de la ley, hay muchas". Por ello, ha defendido la importancia de que el Festival, como cita cultural, sea "un lugar abierto, de discusión, un lugar donde haya una mínima dialéctica en todo lo que se habla".

"Nosotros intentamos no poner películas de publicidad de nadie, pero creo que tiene que ser un lugar de reflexión, de discusión. A unos les gustará, a otros no, habrá debate, y eso me parece interesante", ha insistido.

El director del Festival ha explicado que 'No me llames Ternera' arranca con "una víctima directa" de Urrutikoetxea y acaba "dándole la palabra de nuevo a esta víctima", lo que, a su entender, "ya es una declaración de principios de los autores de la película".

José Luis Rebordinos ha afirmado que "no hay nada que justifique a ETA, pero hay cosas que explican a ETA". "Las cosas no pasan porque sí. Igual que nada justifica al GAL, pero hay cosas que explican al GAL. Es importante que entendamos por qué pasan las cosas y que lo discutamos, entre otras cosas, para que no vuelvan a pasar", ha aseverado.

Por todo ello, ha reiterado que mientras esté al frente del Zinemaldia y "mi equipo esté de acuerdo conmigo", "nunca blanquearemos a ETA, al grupo terrorista". "Yo siempre he hablado de ETA como un grupo fascista y asesino. Lo tengo muy claro, nunca me he escondido. Fascista porque intentó imponer a esta sociedad un proyecto político, y asesino no hace falta que explique por qué", ha concluido.