La recaudación acumulada en Gipuzkoa hasta septiembre es de 4.311 millones, un 6,8% más que el mismo periodo de 2025

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SAN SEBASTIÁN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada en Gipuzkoa hasta septiembre se ha incrementado un 6,8% en relación con el mismo periodo del año anterior. En total, se han recaudado 4.311 millones de euros hasta septiembre 275 millones más en términos interanuales.

Según ha explicado la Hacienda foral guipuzcoana, los ingresos íntegros han aumentado un 5,1% y las devoluciones apenas han experimentado variación alguna. La recaudación líquida de los impuestos directos ha aumentado el 9,8%, la de los impuestos indirectos el 5,2% y la de los ajustes con el Estado ha disminuido el 3,5%.

La evolución positiva registrada hasta septiembre se explica, por una parte, por el incremento de los ingresos en el IVA, las retenciones sobre rendimientos del trabajo y las retenciones sobre ganancias patrimoniales. Por otra parte, entre los factores que han tenido un impacto negativo están la disminución del impuesto sobre transacciones patrimoniales.

Por tributos, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las retenciones sobre rendimientos de trabajo han aumentado un 4,2%, esto es 71,2 millones de euros de incremento con relación al mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta todos los componentes, la recaudación líquida del IRPF ha aumentado el 7,1%, esto es, 118,7 millones de incremento.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, los ingresos por cuota diferencial neta han aumentado en 33,2 millones hasta septiembre en relación con el mismo periodo de 2025. Por un lado, los ingresos brutos han aumentado 20,5 millones y, por otro, las devoluciones han disminuido en 12,7 millones de euros.

En referencia al IVA de gestión propia, la recaudación acumulada del IVA, en términos interanuales, ha aumentado el 8,6%, esto es, ha habido 82,2 millones de euros de incremento en la recaudación. En este apartado, los ingresos del territorio de Gipuzkoa han aumentado 77,8 millones de euros (+5,6%), las devoluciones han disminuido 5,9 millones (-0,9%), los ajustes interterritoriales han disminuido en 1,5 millones (-0,6%).

En el caso de los impuestos especiales, la recaudación por el impuesto sobre las labores del tabaco ha aumentado el 1,1%, esto es, 1,3 millones de incremento. La recaudación por el impuesto sobre transacciones financieras ha aumentado el 30%, lo que supone 4,5 millones de incremento respecto al año anterior.

Finalmente, la recaudación acumulada por ajustes con el Estado, respecto al año anterior, ha aumentado en 1,7 millones en el IVA y ha disminuido en 15,3 millones en impuestos especiales. De los ajustes con el Estado hay destaca la disminución en los ajustes IVA Importaciones, ajustes Labores de tabaco y el aumento del importe pagado por la liquidación del año anterior por ajuste de hidrocarburos en 15,4 millones.