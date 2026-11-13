La recaudación en Bizkaia se eleva hasta octubre un 4,1%, hasta los 9.680,5 millones

Archivo - Palacio foral en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada por tributos concertados en Bizkaia ha alcanzado los 9.680,5 millones hasta octubre, lo que supone 385,2 millones más que en los diez primeros meses de 2025 (+4,1%). Este dato de recaudación supone el 88,9% del presupuesto de ingresos tributarios para todo el ejercicio 2026, de 10.891 millones, según los datos hechos públicos este viernes por la Hacienda foral.

La imposición directa mantiene "el buen comportamiento" de los meses anteriores y crece un 7,9%, mientras que, por contra, la imposición indirecta registra una caída del 1,5%, "sensiblemente inferior al mes de septiembre, cuando fue del 3,3%". Por su parte, las tasas y otros ingresos crecen un 17,2%.

Los impuestos directos han permitido recaudar 5.424,4 millones (397,1 millones más). En el caso de las retenciones, se da un crecimiento del 4,7% en las de trabajo, del 3,7% en las de capital inmobiliario y del 56,6% en las ganancias patrimoniales.

Por contra, caen un 2,3% las retenciones sobre el capital mobiliario, aunque "atenúan" su evolución negativa. Las de premios recaudan 7,2 millones, frente a los 43,3 millones del ejercicio anterior.

Con estas cifras, el IRPF crece en su conjunto un 5,3% (+191,8 millones), mientras que el Impuesto de Sociedades lo hace un 19,8% (+191,2 millones), "aumentando su cuota diferencial en un 22,7%, tras el ingreso este mes de los pagos a cuenta, estatal y foral", ha explicado la Diputación.

Por otro lado, el impuesto sobre la renta de los no residentes aumenta su recaudación un 1,1%, el impuesto sobre depósitos en entidades de crédito un 4,8% y el impuesto sobre margen de intereses y comisiones un 57,1%.

Por su parte, la recaudación por el impuesto sobre sucesiones y donaciones se reduce un 13,6% y la del impuesto sobre producción de la energía eléctrica un 39,1%, "afectado todavía" por las medidas para hacer frente a la crisis en Oriente Medio.

IMPOSICIÓN INDIRECTA

Por lo que respecta a la imposición indirecta, el importe recaudado alcanza hasta octubre los 3.237,6 millones, 50,4 menos que el año pasado (-1,5%).

Hacienda ha precisado que se mantiene el descenso, aunque "más limitado", de los impuestos afectados por las medidas contra la crisis, tanto el IVA de gestión propia (-2,1%) como el de hidrocarburos (-18,5% y sobre la electricidad (-15,8%). Asimismo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales baja un 4,4%.

Por el contrario, crece la recaudación por el impuesto sobre el alcohol un 6,7%, por el impuesto sobre la cerveza un 9,9% y por el impuesto al tabaco un 1,6%.

También presentan datos más elevados los impuestos sobre las transacciones financieras (+20,1%), sobre determinados medios de transporte (+11,4%), el de primas de seguros (+4,5%) y el de actividades de juego (+16,7%). El impuesto sobre gases fluorados, por su lado, "regresa a la senda positiva" al subir un 17,4%.

Las tasas y otros ingresos suponen 63,6 millones, 9,3 millones más que en los diez primeros meses de 2025. En este caso, caen las tasas de juego un 0,4% pero se compensa con la evolución positiva de los recargos de apremio (+40%) y de los intereses de demora (+42,3%).

AJUSTES

Por su parte, los ajustes con el Estado por IVA suponen 1.113,8 millones, por impuestos especiales -159,4 millones y por gases fluorados 0,4 millones.

Según ha precisado la Diputación, el ajuste del tercer trimestre ha supuesto "una mejora generalizada" de los distintos tributos afectados, liderados por los ajustes del IVA tanto en las importaciones (que pasa de una caída del 2,7% a un crecimiento del 2,3%), como el de operaciones interiores (que sube un 7,4%, frente al 6,6% obtenido hasta el ajuste del segundo trimestre). Los ajustes a los impuestos especiales también han mejorado del -19,3% acumulado hasta el mes anterior al -10,2% actual.