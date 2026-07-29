Recomiendan limitar el consumo de agua para actividades no esenciales en 21 municipios de Busturialdea y Lea-Artibai

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BILBAO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB), siguiendo los protocolos establecidos para una situación de alerta, ha solicitado a 21 ayuntamientos de Busturialdea y Lea-Artibai la adopción de medidas para limitar el consumo de agua en usos como la limpieza de calles.

Se trata de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelua, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina-Xemein y Ondarroa.

Del mismo modo, se ha instado a los consistorios a prohibir en su ámbito de actuación el llenado y reposición de piscinas privadas, el riego de jardines y huertas, el lavado de vehículos y de espacios privados tales como patios o plazoletas.

Según ha informado la sociedad de aguas, se ha apelado a la responsabilidad e implicación de toda la población para que haga un uso racional en el ámbito privado y limite el consumo de agua para actividades no esenciales. Todo ello, con el objetivo de evitar la adopción de medidas más drásticas que pudieran implicar la interrupción temporal del suministro.

REFORZAR EL ABASTECIMIENTO

A lo largo de 2026, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha intensificado las actuaciones para reforzar la garantía de abastecimiento en Busturialdea y Lea-Artibai. Entre ellas destacan la ejecución de nuevos sondeos para incorporar recursos subterráneos complementarios, la mejora de diversas captaciones, la renovación de conducciones para reducir pérdidas en la red, la reparación de fugas, la sectorización y optimización de las redes de distribución, así como la detección y eliminación de consumos irregulares.

Paralelamente, se ha optimizado la explotación de los diferentes recursos disponibles para aprovechar al máximo cada litro de agua sin comprometer los caudales ecológicos de los ríos. El déficit de agua histórico de la comarca ha obligado a poner en marcha un complejo Programa de Gestión de la Demanda para activar nuevas captaciones y blindar todo el recurso disponible, pero la escasez de lluvias requiere medidas apremiantes para garantizar el abastecimiento de agua a la población sin poner en riesgo los caudales ecológicos de los ríos de los que se abastece principalmente Busturialdea y Lea-Artibai.

Aunque los embalses del sistema del Zadorra, de los que se abastece el grueso del territorio histórico de Bizkaia, están en niveles de normalidad (por encima del 71% de su capacidad), las elevadas temperaturas registradas durante el mes de junio y las escasas lluvias de las últimas semanas han dejado algunas cuencas habitualmente deficitarias en verano, y de las que se abastecen comarcas como Busturialdea o Lea-Artibai, en situación de escasez estructural -Oka, Lea y Artibai-.

En general, se trata de zonas que se abastecen de recursos propios y tienen una dependencia histórica de sus pequeños cauces fluviales, por lo que los sistemas se ven alterados con facilidad después de una etapa prolongada sin lluvias.

CONSUMO RESPONSABLE

Por ello, desde la entidad consorciada se ha apelado también a la responsabilidad e implicación de toda la población para que haga un uso racional en el ámbito privado. Las recomendaciones son las habituales, en general bien asentadas entre la población, como tomar duchas cortas, cerrar el grifo al jabonarse y o al lavar los dientes, utilizar siempre electrodomésticos a carga completa o reparar fugas de las tuberías.

Para subsanar la dependencia del agua de los ríos, que no cubren con garantías la demanda de la población durante todo el año, el Consorcio viene trabajando en diferentes líneas de actuación, todas ellas complementarias las unas de las otras, y que se pueden categorizar en gestión de la oferta, localizando nuevas captaciones con sondeos que favorezcan fuentes complementarias para el abastecimiento en estas zonas deficitarias y gestión de la demanda, reponiendo nuevas tuberías y reparando fugas en la red junto con la detección y eliminación de tomas fraudulentas.

Estas actuaciones se suman a las inversiones que el Consorcio de Aguas viene desarrollando desde hace años para reducir la vulnerabilidad estructural de estos sistemas de abastecimiento, históricamente dependientes de pequeños cauces fluviales especialmente sensibles a los periodos de sequía.

No obstante, la excepcional falta de precipitaciones registrada en las últimas semanas hace necesario complementar las medidas técnicas con la colaboración de la ciudadanía mediante un consumo responsable.

MENOR CONSUMO

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia reconoce en la población su compromiso y evolución positiva en la reducción del consumo diario en los últimos diez años, de una media de 122 litros por persona al día estamos hoy de media, en unos 97-105 litros.

No obstante, en el ejercicio del principio de solidaridad que rige en esta entidad y de la garantía de abastecimiento en cantidad y calidad para toda la población consorciada, ha apelado al buen uso de este recurso en la proporción necesaria para asegurar una óptima gestión individual que "en definitiva, lo es también de la gestión colectiva".