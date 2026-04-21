Reconocen como accidente laboral la IT por ansiedad de una trabajadora de Osakidetza que sufría amenazas y gritos

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El INSS ha dictaminado que las bajas de una trabajadora de Osakidetza de la OSI Uribe, diagnosticada con un trastorno adaptativo de ansiedad, derivan de un accidente de trabajo. La afectada, técnica especialista en radiodiagnóstico, sufrió durante años "un entorno hostil, marcado por gritos, insultos y actitudes amenazantes" por parte de un compañero, según ha informado el sindicato UGT.

En un comunicado, la central sindical ha explicado que este "maltrato sistemático" le provocó "graves daños físicos y psicológicos, provocando que encadenara periodos de incapacidad" que, inicialmente, fueron registrados "erróneamente" como enfermedad común.

La trabajadora puso en conocimiento estos hechos ante los responsables de su centro, "sin que se tomara medida alguna para atajar la situación" y, tal y como ha apuntado UGT, fue "ella misma la que tuvo que iniciar el proceso de denuncia", asesorada por este sindicato.

Por parte del abogado responsable de Salud Laboral de UGT Zerbitzu Publikoak, se interpuso la oportuna reclamación ante el INSS, que ha estimado que los dos procesos de Incapacidad Temporal, con un periodo total acumulado de 18 meses de baja, son derivados de accidente de trabajo, y es responsable de la prestación económica la mutua Mutualia.

Desde la Federación de Servicios Públicos UGT Euskadi han reiterado que "no se puede permitir que las bajas sufridas en el trabajo por este tipo de situaciones sean consideradas enfermedad común" y han subrayado que seguirán apostando por la "acción sindical directa para proteger a quienes cuidan de nuestra salud".