El rector dice que la EHU acatará los autos sobre los alumnos de cero y buscará fórmulas que no vulneren la igualdad

Archivo - El rector de la Universidad del País Vasco, Joserramon Bengoetxea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha afirmado que la universidad pública acatará los autos que obligan a matricular a los alumnos de cero que han recurrido la calificación ante los tribunales y buscará fórmulas que no vulnere el principio de igualdad.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el rector ha asegurado que "no está previsto" hacer reserva de plazas al margen del procedimiento general de acceso, que sería "un proceder incompatible con la normativa".

Según ha defendido, la universidad, "en todo momento, ha seguido los procedimientos que marca el real Decreto 534/2024 sobre cómo deben realizarse las pruebas o las revisiones". "Nosotros defendemos haber actuado con total normalidad. Quiero, además, agradecer el trabajo de todas las personas que han estado implicadas en este proceso", ha manifestado.

Además, ha destacado que los autos "se basan sobre un dato que no es cierto, es incorrecto", que es haberle atribuido a él "un conocimiento de la ruptura del anonimato". Bengoetxea ha afirmado que se ha garantizado el anonimato del centro de origen de los alumnos afectados por los ceros.

"Lo que se puede saber es el tipo de centros que están en un tribunal concreto; lo que no se puede saber es qué centro y qué alumno está examinando. Eso está codificado y, por tanto, no se puede saber. Lo que dije claramente es que no se puede, en ningún momento, saber que el alumno 'equis' pertenezca al centro 'Y'!, ha explicado. En su opinión, esto es "algo muy importante" porque los autos se basan "en una supuesta realidad que no es tal".

También ha apuntado que no ha sido un único tribunal el que ha calificado con cero en los exámenes de euskera, sino que "existen ceros en otros tribunales y han sido revisados por personas independientes, especialistas, que han analizado el examen y, en algunos casos, han subido con una cantidad de medio punto o un punto".

"Eso indicaría que la primera calificación de cero no estaba descabellada, que habría algún criterio distinto en cómo medir la coherencia en la expresión, pero no se elevaba a unas calificaciones considerablemente superiores, sino muy ajustadas", ha dicho.

"OBLIGACIÓN EVIDENTE"

El rector de la EHU ha afirmado que la universidad está ahora "en la obligación, evidentemente, de acatar el auto". "No tenemos otra, lo vamos a recurrir, pero mientras tanto, estamos en la obligación de acatar y estudiar cuál puede ser una fórmula de proceder", ha indicado.

Debe ser una fórmula, según ha añadido, que, "primero no suponga reconocer un privilegio a aquellos estudiantes que han recurrido, porque vulnera el derecho de los restantes que han tenido unas calificaciones bajas pero no han recurrido, y a los que sí --según los autos-- se les tendría que tener en cuenta su calificación de euskera". "Vulnera de manera directa el principio de igualdad", ha puntualizado.

Joxerramon Bengoetxea ha destacado también que, en caso de que, iniciado el curso, la resolución sea desfavorable a los reclamantes, estos "perderían la plaza", según el auto. "No se les puede asegurar la plaza, sería provisional. Esto es algo que, desde el punto de vista práctico o pragmático, tiene grandes dificultades", ha indicado.

Por ello, ha manifestado que la EHU debe estudiar "la fórmula más adecuada de, mientras acata el auto, buscar una solución que no perjudique al resto de estudiantes" y se respete la normativa "en lo que respecta a la reserva de plazas".

Esta reserva, ha puntualizado, "se produce con un estricto orden de calificaciones obtenidas y no se puede elevar a nadie por encima de las calificaciones logradas".

Bengoetxea cree que, debido a que el plazo para el recurso "va a culminar", será "muy difícil" recurrir y "solicitar medidas de este tipo". Ha añadido todos los estudiantes tienen derecho a recurrir, "lo que ocurre es que aquí han añadido la solicitud de cautelarísimas con una demanda que es realmente irreal, que es que se les reserve una plaza, que es algo muy difícil de realizar"