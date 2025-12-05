La red comunitaria de acompañamiento Txiki Txoko de Arrats recibe el Premio de Voluntariado de Gipuzkoa 2025

Txiki Txoko recibe el Premio de Voluntariado de Gipuzkoa 2025 - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha otorgado este viernes el Premio de Voluntariado 2025 al proyecto de red comunitaria de acompañamiento para mujeres migrantes y familias monomarentales Txiki Txoko, impulsado por la asociación Arrats. Se trata de uno de los reconocimientos más relevantes que concede el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, en el Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el 5 de diciembre.

En la entrega del galardón, la diputada de Políticas Sociales y Cuidados de Gipuzkoa, Maite Peña, ha subrayado que "Gipuzkoa no sería Gipuzkoa sin su voluntariado". Además, ha explicado, Txiki Txoko, con más de 20 años de trayectoria, es un proyecto dirigido "especialmente a mujeres migrantes y familias monomarentales que afrontan situaciones de elevada complejidad emocional, social y económica".

Esta iniciativa cuenta con 39 personas voluntarias --la mayoría mujeres, muchas de ellas jubiladas-- que durante el último año han desarrollado 1.376 acciones de apoyo cercano, acompañando a 265 personas, entre ellas, 100 mujeres, 78 niñas y 87 niños.

"Detrás de cada cifra hay una historia de vida, de resiliencia, de acogida, de integración y de cuidado", ha destacado, para añadir que en ellas "el voluntariado marca una diferencia real".

La diputada foral también ha puesto en valor "el carácter profundamente inspirador de la iniciativa: mujeres que acompañan a mujeres, con experiencias diversas y un alto compromiso comunitario". "Es especialmente significativo que algunas de las mujeres que en su día fueron usuarias de Txiki Txoko sean hoy voluntarias", ha enfatizado.

A su juicio, "ese gesto, dar lo que un día recibieron, es la expresión más real de comunidad". El jurado del galardón ha destacado que la labor de Txiki Txoko "humaniza, complementa y fortalece nuestro sistema de cuidados", siendo un ejemplo vivo de cómo la solidaridad cotidiana sostiene buena parte del bienestar del territorio.

La entrega de este premio ha tenido lugar en el marco de la jornada 'Comunidad y sistema de protección social en Gipuzkoa: oportunidades y retos', celebrada este viernes dentro del ciclo de actividades organizado con motivo del milenario de la primera mención escrita de Gipuzkoa (Ipuskoa 1025-2025). El encuentro ha reunido a representantes institucionales, entidades del tercer sector social, personal técnico y ciudadanía comprometida para reflexionar sobre el papel de la comunidad en la construcción del bienestar.

La sesión ha abordado cuestiones como la necesidad de reforzar la acción comunitaria en un contexto de creciente individualismo, los retos para mantener la cohesión social y la diversidad cultural, y las oportunidades de articular de manera eficaz la colaboración entre instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía.