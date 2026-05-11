Red Eléctrica y Diputación Foral de Gipuzkoa colaboran para la extinción de incendios forestales hasta 2030

Archivo - Parte del incendio situado en terreno de Guipúzcoa en AuzoBerri, Navarra (España), a 21 de febrero de 2021 - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Red Eléctrica han firmado un convenio de colaboración para la prevención y extinción de incendios forestales en las proximidades de instalaciones eléctricas de titularidad de la compañía.

Se trata de una colaboración que ambas entidades mantienen desde hace más de 13 años y que ahora renuevan por cuatro años más, con el objetivo de "continuar con las buenas prácticas en prevención de incendios forestales", según han explicado en un comunicado.

Así, hasta 2030 ambas entidades se comprometen a desarrollar proyectos y campañas de desarrollo e innovación y sensibilización relacionados con la prevención y lucha contra incendios forestales.

Entre otras actuaciones, el convenio contempla también la formación en materia de líneas eléctricas e incendios forestales próximos a líneas eléctricas para Agentes forestales y personal técnico de la Diputación.

Red Eléctrica y la Diputación Foral de Gipuzkoa llevan colaborando estrechamente en la lucha contra incendios durante más de 13 años. Durante este tiempo y gracias a dicha colaboración, el cuerpo de bomberos guipuzcoano ha podido contar con nuevos equipamientos y dotaciones como prendas forestales, material hidráulico, así como equipamiento específico contra incendios.

En materia de incendios, la estrategia de Red Eléctrica está basada en la sensibilización, la prevención, la formación y la colaboración con las administraciones con el objetivo de "evitar que se produzca un incendio, y llegado el caso, asegurar el mejor conocimiento para una rápida actuación".