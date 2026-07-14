Red Eléctrica trasladará grandes equipamientos desde el Puerto de Bilbao a Gatika para la interconexión con Francia

Foto previa a la llegada del equipamiento a Euskadi - RED ELÉCTRICA

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico, trasladará desde el mes de julio una serie de equipamientos de gran volumen desde el Puerto de Bilbao hasta la estación conversora que está construyendo en la localidad vizcaína de Gatika. Se trata, en total, de siete transformadores eléctricos de alta tensión para la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Bizkaia.

HITACHI Energy, contratista de Red Eléctrica, transportará los transformadores eléctricos en barco hasta la margen derecha de la ría de Bilbao, desde donde serán trasladados a la subestación conversora de Gatika por carretera.

Según ha informado Red Eléctrica, el tamaño de los equipamientos requiere de medidas especiales de transporte. Por ello, Red Eléctrica y las administraciones responsables de estas vías, trabajan "en perfecta coordinación" para reducir al mínimo la afección al tráfico, seleccionando los horarios de menor densidad.

Cada uno de los equipos pesa 315 toneladas y tiene un tamaño de 10 metros de largo, 4,7 de ancho y 5 de alto, por lo que su traslado por carretera desde el Puerto de Bilbao hay que hacerlo de manera individualizada y con transporte especial, consistente en un vehículo multieje.

RECORRIDO SUBTERRÁNEO Y SUBMARINO

La interconexión eléctrica conectará los sistemas eléctricos de la Península Ibérica y el francés a través de dos enlaces de 400 kV desde Gatika hasta la localidad francesa de Cubnezais, en el entorno de Burdeos, con un recorrido enteramente subterráneo y submarino que minimiza su impacto en el entorno, según ha recordado Red Eléctrica.

Debido a la gran longitud de la interconexión y con el objetivo de reducir al máximo las pérdidas de energía durante el transporte, esta infraestructura se desarrolla en corriente continua (HVDC).

De esta manera, las estaciones conversoras situadas en ambos extremos desempeñan un papel esencial ya que conectan dos sistemas eléctricos que operan en corriente alterna.

Los transformadores que se instalarán en estas estaciones son equipos especialmente diseñados para facilitar el proceso de conversión entre corriente continua y corriente alterna, permitiendo posteriormente la integración segura y eficiente de la energía en la red de transporte eléctrico.

La interconexión aumentará la capacidad de intercambio eléctrico de 2.800 a 5.000 megavatios (MW), duplicándola, para avanzar en los objetivos de interconexión de la Unión Europea. El proyecto reforzará la calidad del suministro eléctrico, la eficiencia de los sistemas peninsular y francés, y facilitará una mayor integración de energías renovables, en línea con los objetivos nacionales y europeos de cambio climático.

Esta iniciativa está incluida en la Planificación vigente y considerada Proyecto de Interés Común por la Comisión Europea, contando con el apoyo económico y financiero de CINEA y la Banco Europeo de Inversiones. Es un proyecto que desarrolla Inelfe, sociedad participada por Red Eléctrica y su homólogo francés, RTE.