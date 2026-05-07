Regina Rodríguez Sirvent presenta este jueves en Bilbao su segunda novela 'Palomitas de madrugada'

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BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora catalana Regina Rodríguez Sirvent, autora del fenómeno literario 'Las bragas al sol', presenta este jueves en Bilbao su segunda novela 'Palomitas de madrugada' (Suma), regreso literario donde vuelve al universo de Rita Racons, la protagonista de su exitoso debut, que ha sido traducido a cinco idiomas y con una adaptación cinematográfica en marcha, del que vendió más de 100.000 ejemplares.

La presentación tendrá lugar en Fnac Bilbao, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo y la escritora catalana conversará y será presentada por el escritor vizcaíno Mikel Santiago.

En un encuentro con medios en la presentación de la novela el pasado mes de abril, la autora catalana aseguró que no había sentido el corsé de la responsabilidad asociado a la segunda novela y que había vuelto a apostar por las emociones, la autoficción y el humor: "Me liberé al 100% del peso, si no, no tiene sentido. Pasas horas ante el teclado. No quería ir a sufrir".

'Las bragas al sol' (La Campana-Suma) lleva publicadas 23 ediciones en catalán, con unos 100.000 ejemplares vendidos, mientras que en castellano ha vendido unos 25.000 ejemplares, un éxito que la autora vivió en su inicio ingresada en el hospital y que le dio "un extra de energía y más perspectiva".

En 'Palomitas de madrugada', la escritora recupera el personaje de Rita ocho después de 'Las bragas al sol', en un momento de su vida en el que encadena trabajos precarios con su sueño de escribir una novela, y "encontrando en Barcelona a otras personas que la hacen sentir viva, amistades indestructibles y amores que desafían el destino".

LOS SUEÑOS

Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) afirmó que para ella 'Palomitas de madrugada' es la novela de la que no querría irse nunca, y subrayó que trata sobre los sueños: "Si tienes un sueño, aunque sea creativo, inténtalo", como la protagonista de sus novelas, ha dicho.

En este sentido afirmó que, en esta segunda novela, situada ocho años después de la anterior, en un momento de la aparición incipiente de los 'coworking' en Barcelona, la protagonista Rita Racons "vive en un desbarajuste vital, va avanzando" y empieza a afrontar problemas vitalmente determinantes.

Es en uno de estos incipientes 'coworking' --inspirado en uno del barrio de Gràcia-- donde conoce a una serie de personajes que están buscando como ella un horizonte y un sueño, jugando con "la magia del garaje de Sillicon Valley".

La autora admite que "vuelve a ser una historia muy suya", por lo que tenía sentido recuperar el sentido de Rita Racons, a quien acompañan otros personajes de la anterior novela que "han ido picando a la puerta" para entrar.

Rodríguez Sirvent subraya que el humor es indisociable de ella, "va con el ADN", y se autodefine como 'escritora jardinera' que observa cómo todo va floreciendo, aprovechando todas las experiencias --como la de guía gastronómica para turistas-- y jugando con la autoficción.

La escritora reconoce que no se puede desvincular del humor, porque "es uno de los motores para sentarse ante la pantalla", además que, asegura, "si no se ríe con fuerza al escribir, no avanza en la novela".

"Si no me lo paso bien escribiendo, no tiene sentido ni para mí ni para nadie", ha subrayado la escritora, quien ha sostenido que se puede leer esta novela sin haber leído la anterior, y posteriormente leer 'Las bragas al sol' como una especie de precuela.

Tal y como han informado desde la editorial Suma, 'Palomitas de madrugada' aborda la pregunta "¿qué nos define y dónde encajamos realmente?", de forma que, "a través de Rita, la novela retrata el desconcierto de una generación que ha crecido con la idea de que todo es posible, pero que se enfrenta a una realidad marcada por la incertidumbre".

Así, "la presión por definirse, en lo profesional, lo emocional y lo vital, se vuelve inevitable y la novela explora esa incomodidad de no saber quién se es ni hacia dónde se va". En ese contexto, Rita busca "un lugar físico, emocional y simbólico al que poder llamar propio".