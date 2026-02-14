Registradas rachas de más de 115 km/h en Punta Galea y Urkiola y lluvias de más de 60 l/m2 en Eskas y Urkiola

Árbol caido en Getxo (Bizkaia) por el fuerte viento este sábado - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskalmet, la agencia vasca de la meteorología, ha registrado rachas de viento máximas de 119 km/h en Punta Galea, 118 km/h en Urkiola y 116 km/h en Oiz, mientras que en las últimas 24 horas se han acumulado precipitaciones totales de 68,2 l/m2 en Eskas y 60,7 l/m2 en Urkiola.

Euskadi está este sábado en aviso amarillo por precipitaciones persistentes y viento en zonas expuestas hasta las 15.00 horas, y por nieve por debajo de 1.000 metros hasta las 21.00 horas.

Otras rachas de viento máximas en zonas expuestas, superiores a los 100 km/h, se han producido en La Garbea (114), Untzueta (111), Matxitxako (109) y Cerroja (108). Las rachas de viento más altas en zonas no expuestas se han registrado en Ordunte (102), Arrasate (99), Bidania (89), Mungia (86) e Iurreta y Zorrotza (83).

Por otra parte, la precipitación acumulada más alta registrada en las últimas 24 horas se ha dado en Eskas, con 68,2 l/m2, y Urkiola, con 60,7 l/m2. Además, el puerto de Pasaia ha registrado una altura de ola significante de 4,5 metros.