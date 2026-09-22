Registradas en el último año 17 operaciones de concentración con participación de empresas vascas, 4 más que el anterior

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 operaciones de concentración con participación de empresas vascas se contabilizaron en el último año, cuatro más que en el ejercicio anterior, según los datos hechos públicos por la Autoridad Vasca de Competencia.

El Consejo Vasco de la Competencia acaba de aprobar su octavo informe en relación con las operaciones de concentración autorizadas por la CNMC en el último año, entre julio de 2025 y junio de 2026, y en las que ha habido empresas vascas involucradas.

El informe subraya que en este último año se produjeron 17 operaciones de concentración relacionadas con empresas presentes en Euskadi, cuatro más que en el año anterior.

En la mayoría de casos la empresa con presencia en Euskadi ha sido la adquirida, en un total de doce operaciones; en cuatro concentraciones ha sido la adquiriente y solo en un caso tanto la parte adquirente como la adquirida era una empresa vasca.

OPERACIONES

De las 17 operaciones de concentración analizadas, 13 correspondieron a adquisiciones de control exclusivo. Entre ellas se encuentran la compra por Iberdrola de Hidroeléctrica del Guadalope (HGSA), Maestrazgo Distribución Eléctrica (MADE) y Electra Energía (EESAU) que operan en Teruel y Castellón; la adquisición por Grupo Neural de Grupo Mentalia; la compra de Servicios Funerarios Sever por Mémora; la adquisición de Livensa Living por Nido UK; y la operación mediante la que Neinor Homes, con domicilio social en Bilbao, adquirió el control de Aedas Homes. También se incluyen la adquisición de Garbialdi por ISS Facility Services; de Vitalia por StepStone; y de Litografía Alavesa (LITALSA), a través de Global Thessalia, por Oquendo Capital.

Completan las operaciones de control exclusivo la adquisición de MVA Norte por Kiloutou España; de ASPY Global Services por Grupo Echevarne; de Uvesco Food Retail, compañía con sede en Irun y propietaria de las enseñas BM y Super Amara, por BM Retail Solutions; y de Asúa Products Solutions, radicada en Sondika, por Global Polymer Solutions (GPS).

A ellas se suman la compra por Mercadona de Logifruit y su filial portuguesa Logienvases, compañía que cuenta con una plataforma en Vitoria-Gasteiz, y la adquisición por Everwood Capital de determinadas empresas y activos del grupo Tudefrigo, entre ellos Tudefrigo S.L., con sede en Lasarte-Oria.

Por su parte, las operaciones de control conjunto incluyen la entrada de PE6 en el control de Grupo Neural, tras la adquisición previa de Mentalia por este grupo; la adquisición conjunta por Repsol Customer Centric y Memento Gestión de On Demand Facilities (ODF); la toma de control conjunto del Grupo ISFA, dedicado al sector agroalimentario y con sede en Vitoria-Gasteiz, por Three Hills y Azora; y la adquisición conjunta de Molycop por Apollo Global Management y Tega Industries. Esta última operación incluye a Santa Ana de Bolueta Grinding Media, empresa vasca con sede en Bilbao.

Desde 2014, la CNMC ha autorizado un total de 1.090 operaciones de concentración al haberse superado los umbrales previstos por la LDC. De todas ellas, la participación de empresas vascas se ha producido en 122 de esas operaciones, es decir, en el 11,19% de las concentraciones.

La Autoridad vasca de la Competencia ha recordado que el control de concentraciones empresariales tiene como objetivo evitar que se debilite la estructura competitiva de los mercados. A tal fin existe un control previo que exige su notificación por adelantado a la CNMC cuando superen determinados umbrales de volumen de negocios o de cuota de mercado de las empresas afectadas.

La operación quedará, por regla general, suspendida hasta que la autoridad de competencia la autorice, con o sin condiciones. En este contexto, LEA/AVC realiza una tarea de seguimiento anual de las operaciones de concentración aprobadas por la CNMC para cuantificar en qué medida afectan a las empresas situadas en Euskadi.

LEA/AVC viene reivindicando la procedencia de su intervención en el control de las concentraciones en las que participen empresas vascas, por ser la autoridad "mejor posicionada" para valorar los efectos de dichas concentraciones desde el punto de vista de la competencia.

Asimismo, insiste en su informe en que la incidencia de una operación de concentración en una comunidad autónoma es independiente de la fase del procedimiento en la que se resuelva.

Por eso, considera conveniente que la CNMC solicite un informe a la autoridad autónoma correspondiente también en la primera fase del procedimiento.