La N-1 registrará afecciones en Irura (Gipuzkoa) el fin de semana para rehabilitar el firme

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-I registrará afecciones en Irura este fin de semana con motivo de la ejecución de trabajos de rehabilitación superficial del firme, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.

Así, en los puntos kilométricos 440,500 frente Garmenditxiki, 439 en Kontzejusoro se cerrará el carril rápido o lento, en dirección Vitoria. Además, se cerrará el cierre del ramal de salida a Irura, todas en el municipio de Irura.

También se cerrará el carril rápido o lento, en dirección San Sebastián, entre los puntos kilométricos 430,500 en Auzo Txikia a 432 en Alegi-Tolosa y se cerrará el ramal de incorporación desde Auzo Txikia.

Asimismo, se cerrará el carril rápido o lento en dirección Vitoria entre los puntos kilométricos 417,000 a 415,500 y el ramal N-I-416-2-S en dirección Idiazabal, en las localidades de Olaberria. Los cortes se llevarán a cabo desde las 24.00 horas del sábado hasta las 06.00 horas del lunes.

Debido a la sensibilidad de los microaglomerados a las condiciones climáticas y la necesidad de un periodo de curado que depende de las mismas las afecciones variarán según evolucionen los trabajos en las zonas indicadas sin posibilidad de mayor concreción.