La Reina Sofía conoce la instalación fotovoltaica de 96 placas donada por su Fundación al Banco de Alimentos de Bizkaia

Doña Sofía visita las instalaciones de la Asociación Banco de Alimentos de Bizkaia - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha visitado este martes la Asociación Banco de Alimentos de Bizkaia, con sede en el municipio de Basauri, con el objetivo de conocer su gestión y funcionamiento diario, así como la instalación fotovoltaica compuesta por 96 placas donada por la Fundación que lleva su nombre.

A su llegada, Doña Sofía ha sido recibida por el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, y el presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia, Luis Crovetto Castañón. También han estado presentes los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Banco de Alimentos de Bizkaia y el vocal Nicolás Palacios Cabero, de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Tras el recibimiento, la Reina Sofía ha mantenido una reunión de trabajo para conocer la gestión del Banco de Alimentos de Bizkaia. Durante la misma, Luis Crovetto Castañón le ha expuesto la evolución de este Banco, las acciones que se desarrollan actualmente y los objetivos estratégicos que persigue, todo ello con el fin de poder atender cada vez mejor a las personas beneficiarias.

Posteriormente, y tras la firma en el libro de visita, la Reina ha recorrido las instalaciones de la Asociación, donde ha conocido la nueva instalación fotovoltaica donada por la Fundación Reina Sofía, y mostrado su interés por conocer 'in situ' cómo funciona este Banco de Alimentos, saludando a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación y a las personas voluntarias que juegan un papel fundamental en su misión diaria.

Luis Crovetto ha asegurado que para el Banco de Alimentos de Bizkaia es "un honor esta visita, en un momento en que los bancos de alimentos están desempeñando un papel fundamental en la sociedad en la que nos encontramos".

Esta visita se inscribe, a iniciativa de la Reina Doña Sofía, en el marco de colaboración que su Fundación mantiene desde el año 2012 con los bancos de alimentos de toda España, con el fin de conocer sus necesidades y posibles vías de ayuda, concurriendo además el reciente treinta aniversario del banco vizcaíno.

Gracias a esta colaboración, la Fundación Reina Sofía ha proporcionado al conjunto de los bancos de alimentos más de un millón de litros de zumo y leche, y miles de kilogramos de alimentos infantiles, a la vez que se han mejorado instalaciones, vehículos y equipamiento, especialmente los equipos de frío necesarios para la conservación y distribución de alimentos frescos perecederos.

A estas acciones se ha sumado recientemente un nuevo convenio para 2026 para articular la ayuda de la Fundación Reina Sofía destinada a la mejora de las infraestructuras y atención de necesidades extraordinarias de los Bancos de Alimentos integrados en la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), cuya primera actuación es aportar 20.000 euros para incrementar el Fondo de Emergencias dotado por la Fundación para ayudar a los Bancos de Alimentos a atender necesidades extraordinarias derivadas de catástrofes.

Con origen en la distribución de estas ayudas de la Fundación Reina Sofía, el Banco de Alimentos de Bizkaia, además de recibir anualmente alimentos básicos indispensables en la alimentación de sus beneficiarios, dispone de una instalación fotovoltaica, compuesta de 96 placas y 55.000 Kws/hora, financiada por la Fundación Reina Sofía en colaboración con Caser Seguros.

Durante el pasado año, la Asociación Banco de Alimentos de Bizkaia, distribuyó un total de 2.600.000 kilos de alimentos, tanto productos no perecederos como frescos, entre 149 entidades beneficiarias diseminadas en Bizkaia.

Actualmente, atiende mensualmente a un total de 14.944 personas declaradas en situación de pobreza y/o exclusión social en su ámbito de actuación.

FUNDACIÓN REINA SOFÍA

Constituida en mayo de 1977, la Fundación Reina Sofía es una entidad mixta de carácter benéfico y cultural, sin ánimo de lucro y de naturaleza permanente. En estos 49 años, ha gestionado y promovido más de 300 proyectos con decenas de entidades sociales, de contenido educativo, sanitario y medioambiental, así como de ayuda social y humanitaria.

Desde 2012, la Fundación Reina Sofía ha colaborado con los bancos de alimentos en numerosos proyectos, destinando a los mismos un importe superior a los 3 millones de euros.