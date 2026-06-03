Renfe ofrecerá transporte por carretera entre Bilbao y Arrigorriaga por las obras de la estación de Bidebieta

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BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera entre Bilbao y Arrigorriaga, del 13 al 18 de junio, por las obras de la estación de Bidebieta de la Línea de Cercanías C3 Bilbao-Orduña, según ha informado el operador de transporte ferroviario.

Las obras de la nueva estación de Bidebieta en Basauri que Adif ejecuta interrumpirán el tráfico ferroviario entre Arrigorriaga y Ollargan entre los días 13 y 18 de junio. Los trabajos afectarán de manera parcial a los servicios de la línea C-3 de Cercanías Bilbao Abando Indalecio Prieto - Orduña, así como a los de Larga Distancia.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para los días afectados. En el núcleo de Cercanías de Bilbao, en la línea C3 Bilbao-Orduña se realizará por carretera el tramo entre Arrigorriaga y Bilbao, en ambos sentidos entre los días 13 y 18 de junio.

Por otro lado, a partir del 19 de junio, el acceso a la estación de Bidebieta se realizará por la plaza situada entre Avenida Agirre Lehendakaria y la calle Fauste. En cuanto a los servicios de Larga Distancia, entre los días 13 y 18 de junio, los trenes que conectan Bilbao con Barcelona realizarán por carretera el tramo entre Bilbao y Miranda de Ebro en ambas direcciones.

De igual manera, los trenes entre Bilbao y Miranda de Ebro realizarán por carretera todo el recorrido. Paralelamente, los trenes entre Bilbao y Madrid realizarán un transbordo por carretera entre Bilbao y Miranda de Ebro en ambas direcciones entre el 13 y el 18 de junio, así como un servicio del 19 de junio.