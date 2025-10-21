Renfe recupera a partir de este miércoles la totalidad del servicio de la línea de Cercanías Bilbao-Santurtzi

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea de Cercanías C1 de Renfe, que une Bilbao y Santurtzi, recuperará la totalidad de la circulación ferroviaria este próximo miércoles, de forma que ofrecerá el 100% del servicio todos los días de la semana, tras funcionar entre Barakaldo y Santurzi con una horario temporal reducido como consecuencia de un incendio en la catenaria ocurrido el pasado 23 de septiembre, según ha informado Renfe a Europa Press.

El incendido, registrado en la catenaria en Peñota (Santurtzi), obligó a interrumpir el servicio ferroviario entre Barakaldo y Santurtzi, en la línea de Cercanías C1. El pasado 4 de octubre se recuperó la circulación ferroviaria completa del servicio que se presta los fines de semana (sábado y domingo), mientras que entre Barakaldo y Santurtzi se circulaba con un horario temporal reducido un 50% del habitual de lunes a viernes.

El pasado 8 de octubre la línea C1 de Renfe recuperó la circulación ferroviaria completa también en los días laborales hasta las 13.00 horas, mientras que el resto de la jornada continuaba con la reducción de frecuencias establecida por la avería de septiembre.

A partir de este miércoles, 22 de octubre, la línea de Renfe entre Bilbao y Santurtzi recuperará la totalidad de los servicios, de forma que se volverán a ofrecer las frecuencias habituales desde el inicio del servicio a las 5.02 horas.