Renfe reforzará el lunes la línea entre Bilbao y Balmaseda por la feria de Gangas de Zalla

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BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará el lunes, 5 de octubre, el servicio de Cercanías de la línea C4 Bilbao-Balmaseda con el fin de atender el incremento de viajeros previsto durante la jornada debido a la celebración del Mercado de Gangas de Zalla.

Según ha informado en un comunicado, la compañía duplicará el número de plazas disponibles en los trenes que registran una mayor demanda, especialmente en las franjas horarias de llegada y regreso del evento.

Con este refuerzo, ha subrayado, los ciudadanos dispondrán de una mayor oferta de transporte público para acudir al Mercado de Gangas, que atrae cada año a miles de visitantes procedentes de distintos puntos de Bizkaia, y, de este modo, evitar desplazamientos en vehículo privado y contribuir a una movilidad más sostenible.

Los horarios de los servicios de Cercanías durante la jornada podrán consultarse en la página web de Renfe y en los canales habituales de información al viajero.