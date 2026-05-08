Representantes de la Comisión de Educación del Parlamento Vasco visitan la escuela Iturzaeta de Getaria

VITORIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión de Educación del Parlamento Vasco ha visitado este viernes la escuela Iturzaeta, ubicada en Getaria (Gipuzkoa).

Esta representación de la Cámara ha estado integrada por Aitor Urrutia (PNV), Ikoitz Arrese (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE-EE) y Muriel Larrea (PP), según ha informado el Parlamento en un comunicado.

Los parlamentarios han sido recibidos por representantes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y del personal responsable del centro.

Tras conocer el proyecto educativo de la escuela, los parlamentarios han sido informados sobre las necesidades actuales del centro. Además, han realizado una visita por las instalaciones escolares.