Representantes de la Diputación vizcaína y de Juntas se concentrarán para dar "un no rotundo" a la guerra en Ucrania

Rementeria dice que el pueblo vasco sabe que el "violencia no trae nada" y ofrece su apoyo y solidaridad a los refugiados

BILBAO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Diputación foral de Bizkaia, de las Juntas Generales del territorio, junto a ciudadanos, se han concentrado en silencio este martes ante el Palacio foral para dar "un no rotundo" a la guerra en Ucrania.

La concentración, convocada por la Diputación foral de Bizkaia, ha dado comienzo a las once de la mañana cuando se han ido concentrando alrededor de las escalinatas de la institución foral ciudadanos y representantes institucionales de Bizkaia.

El acto ha estado encabezado por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el equipo de gobierno foral al completo y, junto a ellos, también han asistido representantes de las Juntas Generales de Bizkaia de las distintas formaciones políticas, además de su presidenta, Ana Otadui.

A la concentración, que también ha contado con la presencia de la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, se han sumado ciudadanos que se han congregado en los alrededores del Palacio Foral, además de trabajadores de la institución foral.

Los asistentes han permanecido en silencio durante cinco minutos y la concentración ha concluido con un aplauso por parte de los participantes. Al término del acto, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha afirmado que, con estos cinco minutos de silencio, han querido decir "un no rotundo a la guerra".

Rementeria ha recordado que el pueblo vasco "ha conocido la violencia y ha conocido los bombardeos de Gernika y otras ciudades en Bizkaia y en Euskadi y ha conocido también lo que es el terrorismo". "Y sabemos que la violencia no trae absolutamente nada, no resuelve absolutamente nada", ha afirmado.

En este sentido, se ha referido a la guerra de Ucrania y lo que están pasando miles de personas, de familias, de niñas y de niños que "han cogido sus vidas en las maletas y han tenido que salir de sus casas".

"Gente que vive como nosotras y como nosotros, eso no se puede sostener, eso no se puede admitir, está afectando a los principios y valores en un rincón de Europa no tan lejos de aquí".

Rementeria ha señalado que, con esta concentración, quieren mostrar su solidaridad y apoyo al pueblo de Ucrania y ha recordado cómo durante laguerra de la exYugoslavia a refugiados y ahora también ofrecen "el mismo apoyo y la misma solidaridad en ese mismo sentido". "Con nuestro silencio lo que le decimos es un no rotundo a la guerra, a los dirigentes y a Putin un no rotundo a la guerra", ha señalado.

Preguntado por si la Diputación tiene previsto adoptar algún tipo de medida concreta de apoyo, Rementeria, tras indicar que los que más preocupan son los refugiados, ha afirmado que este martes, a las doce del mediodía, hay una reunión interinstitucional convocada por el Gobierno y se analizarán medidas y que se tienen que evaluar "dentro de lo que es el marco del Estado y de Europa".