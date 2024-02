Representantes de varios estados estadounidenses presentarán en Bilbao sus sectores de oportunidad a la empresa vasca

BILBAO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de varios estados estadounidenses presentarán sus sectores de oportunidad a la empresa vasca en un evento previsto para el 5 de marzo en Bilbao, según ha informado en un comunicado la SPRI.

La SPRI ha subrayado que el evento "Taping into opportunity sectors in the United States", organizado por Basque Trade & Investment/Agencia Vasca de Internacionalización, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, será "una oportunidad excepcional" para conocer los planes de desarrollo y las oportunidades de negocio en algunos de los estados estadounidenses más interesantes para la industria vasca.

La cita contará con la presencia de representantes de al menos ocho estados, tanto de la costa Este, la región de los Grandes Lagos, Sureste y costa Oeste estadounidense, que presentarán las oportunidades en sectores como energía, fabricación avanzada y biociencias, así como los apoyos que desde los estados se brindan a las empresas vascas interesadas en desarrollar su actividad comercial en dichos estados.

La SPRI ha subrayado que, dado el actual contexto de crecimiento económico en los Estados Unidos, la "incertidumbre" geopolítica global, unido a las políticas de proteccionismo como el IRA lanzadas por la Administración Biden, hace que esta edición del Select USA sea "una excelente oportunidad" para conocer de primera mano las iniciativas gubernamentales, así como las nuevas oportunidades que éstas pueden generar y "poder hacer un buen networking en el país". Igualmente, las empresas podrán solicitar reuniones individuales con los representantes de los estados participantes.

Este encuentro, que es la segunda vez que se celebra en Euskadi, es fruto de la "estrecha colaboración" que Basque Trade & Investment mantiene con la Embajada de Estados Unidos. En este sentido, Basque Trade & Investment, a través de sus oficinas en Washington y la Delegación de Gobierno Vasco en Nueva York, continúa con "un intenso trabajo" de acercar oportunidades para la empresa vasca y desarrollar relaciones con este país.