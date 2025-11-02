Rescatada una montañera de 57 años accidentada en el monte Arlutz tras sufrir una caída

SAN SEBASTIÁN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una montañera de 57 años ha sido rescatada en helicóptero tras sufrir una caída en el monte Arlutz, en el término municipal de Aretxabaleta (Gipuzkoa) y no poder seguir caminando. El suceso ha tenido lugar hacia la una y media de este domingo, ha informado el Departamento de Seguridad.

Hacia la una y media de esta tarde, el teléfono de emergencia ha recibido una llamada en la que se informaba de que una montañera se había caído y no podía seguir caminando. La accidentada, de 57 años, tenía lesiones en una pierna y un brazo y se encontraba en la zona del monte Arlutz, situado en el término municipal de Aretxabaleta.

Un helicóptero de la UVR de la Ertzaintza ha tenido dirigirse al lugar, ante la imposibilidad de poder llegar por vía terrestre hasta la accidentada. Una vez rescatada, la mujer ha sido evacuada hasta Arrasate, donde esperaba una ambulancia para trasladarla al Hospital del Alto Deba.