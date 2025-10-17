Rescatan del interior de su vivienda en Bilbao a una mujer de edad avanzada que precisó asistencia sanitaria

Archivo - Coche de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha hallado y rescatado, de su vivienda en Bilbao, a una mujer de edad avanzada que, debido a su estado, precisó de asistencia sanitaria.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad, la localización de la mujer se produjo durante la tarde del martes en una vivienda de una zona ubicada en la subida al monte Pagasarri.

Tras rescatarla, fue trasladada a un centro sanitario para que fuera atendida. La Policía vasca ha abierto diligencias para esclarecer el suceso.

Según publica este viernes el diario 'El Correo', la mujer, que habría sido retenida por su hijo, sufre "un grave deterioro físico y psíquico" tras haber permanecido encerrada en una habitación en condiciones insalubres. El hijo se encontraría en paradero desconocido.