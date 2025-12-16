Las reservas en alojamientos rurales de Euskadi para Nochebuena superan el 75% y para Nochevieja el 78%

Archivo - Desayuno en una casa rural. - AITOR LARREA-NEKATUR - Archivo

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las reservas en alojamientos rurales asociados a Nekatur superan el 75% para Nochebuena y el 78% para Nochevieja, según los datos dados a conocer este martes por la asociación y que, ha destacado, "confirman la tendencia al alza en turismo rural en esas fechas" navideñas.

En concreto, para la noche del día 24 la media en Euskadi alcanza el 75,97%, aunque superan ese porcentaje Bizkaia, con el 79,03%, y también Gipuzkoa, con un 76,42%. En Álava las reservas se sitúan en el 74,39%.

Por lo que respecta a la noche del 31, las reservas en el conjunto de alojamientos de Euskadi es del 78,94%. En este caso, es Álava el territorio que lidera las reservas, con un 80,56%, seguida de Gipuzkoa, con un 79,87%, y Bizkaia, con un 74,12%.

En función de los datos de la Asociación de Alojamientos Rurales de Euskadi, entre enero y noviembre se ha registrado una ocupación media del 43,11%, lo que supone tres puntos por encima del mismo periodo de 2024.

PUENTE DE LA INMACULADA

Por lo que respecta a los festivos de la Constitución y la Inmaculada, el porcentaje medio de ocupación fue del 68% para viernes, sábado y domingo. El sábado 6 de diciembre dejó los mejores datos, con una ocupación media del 75,50%.

En Álava, la ocupación fue de algo más del 75% en los alojamientos rurales asociados a Nekatur y destacaron las comarcas de Vitoria-Gasteiz (con un 92%) y Valles Alaveses (con un 88%). En Bizkaia, se superó el 68% de ocupación, aunque este porcentaje fue superior en Lea-Artibai (100) y Durangaldea (86%). Gipuzkoa, por su parte, tuvo una ocupación media de casi el 65%, pero con un 98% en Oarsoaldea y un 75% en el Alto Deba.