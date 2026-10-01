La residencia foral de Amurrio estrena sus nuevas dependencias, tras una reforma que amplía los espacios de convivencia - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La residencia foral de Amurrio ha estrenado este jueves sus nuevas dependencias, tras una reforma que ha permitido al centro "ganar espacios de convivencia, mejorar la accesibilidad del centro y reforzar los servicios destinados a las personas residentes", según ha informado la Diputación de Álava en un comunicado.

La actuación ha transformado la planta baja del edificio, donde se ha llevado a cabo una ampliación de alrededor de 300 metros cuadrados, por lo que el salón-comedor dispone de mayor superficie, "lo que favorece una convivencia más cómoda y permite desarrollar actividades en espacios más amplios y luminosos".

El diputado general, Ramiro González, que ha asistido a la inauguración, ha asegurado que "queremos que quienes viven en nuestros centros se sientan en casa, en espacios amables, accesibles y pensados para su bienestar. Estas nuevas instalaciones nos permiten avanzar en ese objetivo".

Además, la reorganización de las dependencias ha posibilitado el traslado a esta zona de distintos servicios de atención, como peluquería, podología, rehabilitación y farmacia.

Una de las novedades es la nueva sala de visitas, ubicada junto al acceso principal y concebida como una galería acristalada. Este espacio ofrece un entorno "más confortable" para los encuentros entre residentes y familiares. La actuación también ha permitido habilitar una nueva terraza transitable en la primera planta. Otro de los aspectos destacados de la intervención ha sido la mejora de la accesibilidad, con nuevo ascensor.

Asimismo, la Diputación ha incorporado mejores aislamientos y cerramientos, y la reordenación de espacios ha hecho posible, además, la creación de una nueva habitación individual, de modo que la residencia alcanza las 40 plazas.

Entre las instalaciones estrenadas, figura también una sala de realidad inmersiva promovida por el Instituto Foral de Bienestar Social. Esta tecnología permitirá crear "experiencias audiovisuales envolventes orientadas al bienestar de las personas mayores, favoreciendo la estimulación cognitiva, la evocación de recuerdos y la participación en actividades adaptadas".

"Las residencias son mucho más que edificios. Son el hogar de muchas personas y espacios fundamentales para el bienestar, los cuidados y las relaciones personales. Por eso estamos realizando un importante esfuerzo para modernizar nuestros recursos y ofrecer entornos más cómodos, accesibles y adaptados a las necesidades de quienes viven en ellos", ha señalado González.

En ese sentido, ha recordado que en el primer semestre de 2027, se concertarán en el territorio otras 100 plazas públicas y a lo largo del año se iniciarán las obras del nuevo centro de cuidados en el barrio vitoriano de Salburua, que contará con 120 plazas residenciales y 25 de centro de día.