Restablecido el servicio de Metro Bilbao entre Urduliz y Plentzia una vez retirado el árbol caído en la vía

Archivo - Cartel de Metro Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El servicio de Metro Bilbao se ha restablecido y funciona con normalidad una vez los operarios y personal han retirado el árbol que se había caído en la estación de Urduliz y que ha obligado a paralizar los trayectos entre Urduliz y Plentzia, según han confirmado a Europa Press fuentes de Metro Bilbao.
La caída de un árbol a las 13.30 horas de este domingo ha provocado la supresión del servicio de Metro Bilbao en el tramo de Urduliz a Plenzia, y el servicio en la línea 1 se ha detenido a partir de la estación de Urduliz.
Los operarios de Metro Bilbao han podido retirarlo y pasadas las 14.45 horas el servicio se ha podido retomar con normalidad.