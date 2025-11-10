El restaurante Amaren gana el IV Campeonato de Sala de Euskadi y Aitaren se lleva el accésit

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Amaren, de Bilbao, ha resultado ganador de la cuarta edición del Campeonato de Sala de Euskadi, que han organizado SEA Hostelería-Ostalaritza, la Asociación de Hostelería de Bizkaia y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, con el patrocinio del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Además, ha otorgado el premio accésit al restaurante Aitaren, también de la capital vizcaína.

Este campeonato, que se celebra por cuarto año consecutivo, tiene como objetivo promover y premiar la calidad y la profesionalidad de los establecimientos del sector, poniendo en valor la importancia del servicio de sala como elemento "indispensable en el éxito" de la gastronomía.

Durante la realización de las pruebas, el jurado ha valorado tanto la técnica, como la presentación y comunicación, así como la agilidad y finura al realizar el servicio. Igualmente, en las pruebas consistentes en elaboración ante el cliente, se ha valorado también la degustación del producto preparado.

Según han informado los organizadores, la suma de todas estas puntuaciones, con el punto de partida de las notas obtenidas en la prueba teórica y la visita misteriosa, han designado al equipo de sala ganador. Al finalizar las pruebas el jurado ha valorado positivamente el trabajo de todos los participantes, destacando la dificultad de elegir uno sólo como "el mejor servicio de sala de Euskadi", entre establecimientos con un nivel de servicio "excelente".

Finalmente, ha nombrado campeones del IV Campeonato de Sala de Euskadi a Yoana Barbero y David Stiven Jiménez, jefes de sala del restaurante Amaren, ubicado en Bilbao, y que han sido premiados con 2.000 euros. Además, ha otorgado el premio accésit al restaurante Aitaren, de Bilbao, representado por Ade Domínguez y Marisé Sanchez, con un premio de 1.000 euros.

Ambos premios han sido entregados por la Clara Navas, directora de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco, quien ha agradecido a las asociaciones de Hostelería que impulsen este tipo de actividades y de eventos, y ha destacado que un buen servicio de sala (una acogida amable, una buena atención y un buen desarrollo del servicio), es "imprescindible para una experiencia gastronómica completa y memorable".

Ane Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, ha intervenido en nombre de las tres asociaciones organizadoras -SEA Hostelería-Ostalaritza, la Asociación de Hostelería de Bizkaia y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa- y ha destacado que este campeonato es "mucho más que una competición; es una forma de reconocer públicamente la labor esencial que realizan los equipos de sala en los restaurantes de Euskadi".

"El servicio no es algo que pueda improvisarse: requiere formación, experiencia, técnica, sensibilidad y una actitud que marca la diferencia en la experiencia del cliente. Las personas que trabajan en sala -camareros, maîtres, sumilleres- son una parte fundamental del éxito de nuestra gastronomía, y su profesionalidad convierte cada comida en una experiencia", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que las tres asociaciones trabajan "todo el año para dignificar este oficio, impulsar la profesionalización y visibilizar la importancia real del servicio de sala dentro del sector". "El nivel demostrado en esta edición lo confirma: contamos con profesionales altamente cualificados, con ganas de mejorar y con una enorme pasión por lo que hacen", ha celebrado.

Además de hacer entrega de los premios, se ha sorteado una cena/comida para dos personas, en el restaurante Mina (Bilbao), con una estrella Michelin, entre todos los establecimientos que han participado en el campeonato, un premio que ha ido a parar al restaurante Abakando de Gipuzkoa.