Restaurantes de Bizkaia ofrecen menú a 100 personas en situación de soledad no deseada para favorecer su cohesión social

Imagen de la campaña 'Utopia Isila Week' - BISUBI

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bisubi-Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioa y la fundación bancaria BBK han unido fuerzas para, con la colaboración de Caritas Bizkaia, poner en marcha 'Utopia Isila Week' hasta este próximo viernes, ofreciendo su menú a 100 personas en situación de soledad no deseada de Bizkaia, con el fin de aportar una experiencia de encuentro que favorezca la participación y la cohesión social.

Los detalles del proyecto en el que participan 25 restaurantes de Bizkaia han sido presentados esta mañana en rueda de prensa con la participación de Koldo Bilbao, responsable de Cultura y Personas de BBK; Lara Martín, presidenta de Bisubi Fundazioa e Idoia Pérez de Mendiola, responsable de intervención y miembro del equipo directivo de Caritas Bizkaia.

Según han explicado, Utopia Isila Week tiene como objetivo "romper estigmas y devolver la dignidad a colectivos vulnerables, gracias a la oportunidad que supone sentarse a la mesa en restaurantes para disfrutar de una experiencia culinaria íntima y cuidada". El proyecto nace para "dignificar, quitar estigmas y favorecer la cohesión social, que ya ha vivido sus primeras experiencias en restaurantes tan emblemáticos como Zarate, Mina o Aitaren", han destacado.

Koldo Bilbao ha indicado que "la soledad, pese a experimentarse de forma individual, nos interpela como comunidad y aunque afecta con especial intensidad a las personas mayores, también alcanza a adultos jóvenes y a otras franjas de edad. Así que romper el estigma que lo rodea es clave para comenzar a abordar esta problemática".

La dinámica de los encuentros permite crear un entorno en el que cada persona se siente acogida "sin distinciones". Se le llama semana "silenciosa" para evitar estigmas, ya que las personas invitadas ocupan mesas en igualdad de condiciones que cualquier otro cliente.

El menú se elabora con producto local y de temporada, respetando los estándares de calidad del propio restaurante. "Pero más allá del plato, lo que se genera es un espacio de encuentro donde predominan el cariño y la dignidad", han subrayado.

En este sentido, Lara Martin ha manifestado que "durante estos 5 días de diciembre de la Utopia Isila Week, 25 restaurantes de la red de Bisubi en Bizkaia acogerán a 100 personas seleccionadas por Cáritas, que se sentarán en mesas integradas en el servicio habitual para disfrutar de un menú cuidado, servido con la misma profesionalidad y atención que recibe cualquier cliente".

Asimismo, ha señalado que "una de las máximas de Utopia Isila es que la excelencia gastronómica también puede reparar, y es que el proyecto busca avanzar en la desestigmatización al integrar a todas las personas en el servicio ordinario del restaurante; favorecer la cohesión social porque la gastronomía crea puentes y conversación; y generar un impacto emocional positivo, reconectando a las personas con el placer de compartir, ser acompañadas y sentirse cuidadas".

Los restaurantes adheridos a la iniciativa son: en Bilbao, Bikandi Etxea, la Taberna de Zarate, Los Fueros, Guruzu, Dustuarrak, Kimtxu, Lurrina, Solo Gastrotraska, Damajuana, La Olla (Plaza Nueva), La Roca, Bascook, San Telmo y Monocromo; en Ezkerraldea, Sikera y La Oficina STZ; en Enkarterri, Teike y Skamata; en Busturialdea-Lea Artibai, Zallo Barri y Alakrana; en Uribe-Txorierri, Haritza, Taberna Mikel Bengoa y Brutal Gastro Bar; y en Duralgaldea-Arratia, Botafumeiro.