Las retenciones alcanzan los 11 kilómetros en Biriatou, dirección Francia, por las protestas de agricultores franceses

Archivo - Retenciones en la frontera con Francia, en Irun y Biriatou, a 11 de agosto de 2022, en Irún - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las retenciones por las protestas de los agricultores franceses han aumentado a 11 kilómetros pasadas las diez y media de la mañana de este martes en Biriatou, en la AP-8 en dirección Francia. El tráfico, que se encontraba cerrado para los camiones de más de siete toneladas y media, ya se ha abierto en la frontera.

Según han informado el Departamento de Seguridad y Bidegi, las retenciones han comenzado a partir de las cinco de la madrugada como consecuencia del cierre de la frontera en Behobia, si bien los turismos sí que pueden circular, aunque se registran importantes retenciones en la zona.

Bidegi ha precisado que la frontera está abierta. En el carril lento hay 11 kilómetros de retención, mientras que el carril izquierdo está abierto al tráfico de vehículos ligeros.

La entidad foral recomienda a los vehículo pesados que no circulen y a los ligeros que lo hagan con prudencia y evitar el uso de la AP-8 en la medida de lo posible.