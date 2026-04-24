La Retreta y la Tamborrada protagonizarán la víspera de San Prudencio en Vitoria-Gasteiz

La Plaza de la Provincia será escenario de la interpretación de la Retreta por parte de los Trompeteros y Atabaleros - QUINTAS FOTOGRAFOS-DFA

VITORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada del 27 de abril, víspera del día grande de las Fiestas de Álava en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, reunirá en Vitoria-Gasteiz una programación festiva marcada por la tradición, la música y la participación ciudadana, con la Retreta y la Tamborrada como principales protagonistas.

Entre las 19.00 y las 20.00 horas, una tamborrada recorrerá el centro de la ciudad, desde la calle Siervas de Jesús, pasando por Diputación, hasta la Plaza Nueva, donde continuará el ambiente festivo, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

A las 20.00 horas, la Plaza Nueva acogerá la primera parte de la Retreta de San Prudencio, con la interpretación a cargo de la Academia Municipal de Folklore, en un acto que forma parte de una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas.

A continuación, entre las 21.00 y las 22.00 horas, la Plaza de la Provincia será escenario de la interpretación de la Retreta por parte de los Trompeteros y Atabaleros de la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la participación de diferentes propuestas artísticas que acompañarán los toques tradicionales: A Contra Blues, el Coro Kanta Berri Abesbatza, Mala Brigo y Artea Teatro Musical.

A Contra Blues, una de las formaciones más destacadas de la escena estatal del blues rock, celebrará dos décadas de trayectoria con un directo enérgico que fusiona blues, rock y soul, consolidándose como una banda de referencia en escenarios nacionales e internacionales, han explicado los organizadores.

Mala Brigo es una compañía de circo contemporáneo con sede en Francia, formada por Laura Abrain y Diego Saladin, que aportará una propuesta escénica innovadora dentro de la programación.

El Coro Kanta Berri Abesbatza, con un repertorio centrado en la música popular y la obra de compositores alaveses, ofrecerá una interpretación coral de voces graves bajo la dirección de Arturo González de Lopidana.

Por su parte, Artea Teatro Musical, creado en 2019, acercará al público el teatro musical como disciplina que integra canto, danza e interpretación, con una destacada trayectoria de producción y difusión en Álava.

A las 22.00 horas, la Plaza de la Provincia acogerá el espectáculo piromusical a cargo de la Pirotecnia Valecea. Posteriormente, a las 23.30 horas, las sociedades gastronómicas participantes se concentrarán en la Plaza de la Provincia para iniciar un desfile por las calles del Casco Medieval y el centro de la ciudad, manteniendo vivo el ambiente festivo hasta la madrugada.

El colofón llegará a partir de las 00.30 horas en la Plaza del Arca, con la verbena popular a cargo de Joselu Anaiak, que pondrá fin a la jornada con música y baile hasta las primeras horas de la mañana.