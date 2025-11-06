Retroclásica Bilbao celebra este fin de semana su XIV edición en BEC con el 75 aniversario de SEAT

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Exhibition Centre acogerá desde este viernes y hasta el domingo la XIV edición de Retroclásica Bilbao, el salón de vehículos y motocicletas clásicas más importante del norte del Estado. Consolidado como un punto de encuentro "imprescindible para coleccionistas y aficionados, el evento combinará historia, cultura y pasión por la automoción en una cita única dedicada al mundo del vehículo clásico", ha informado los organizadores.

En el pabellón 5 de BEC, los visitantes podrán disfrutar de una amplia exposición que reunirá a más de un centenar de expositores, junto a celebraciones de aniversarios, concentraciones, charlas y actividades que enriquecerán la experiencia y consolidan a Retroclásica Bilbao como una de las grandes ferias del motor clásico del Estado.

Uno de los grandes ejes temáticos de esta edición será el 75 aniversario de SEAT, una marca clave en la historia de la automoción española que transformó la movilidad y contribuyó al desarrollo industrial del país. La exposición ofrecerá un recorrido por la evolución de la compañía con vehículos icónicos de la historia de España. Entre las piezas expuestas se podrán ver iconos como el SEAT 124, 133, 850, 850 Coupé, 600, 1500, 127, Ibiza MK1 o 1200 Sport "Bocanegra", entre otros.

Retroclásica Bilbao presentará también la segunda parte de la exposición "La Feria de Muestras de Bilbao y el Automóvil", dedicada al periodo 1957-1980. Comisariada por Miguel Martín Zurimendi, esta muestra profundiza en el homenaje al histórico certamen de San Mamés y su estrecha vinculación con el mundo del motor, un espacio que durante décadas actuó como auténtico motor del desarrollo industrial y automovilístico de Bizkaia.

La exposición incluirá ocho paneles fotográficos que reflejan la evolución del sector entre los años cincuenta y ochenta, acompañados por dos piezas excepcionales: un Jaguar E-Type y una Lambretta de los años 60, fabricada en Eibar.

La mítica marca francesa Alpine, fundada por Jean Rédélé en 1955, contará también con un espacio de homenaje a su 70 aniversario. En colaboración con Gaursa, la exposición rendirá tributo al diseño y la herencia deportiva que han convertido a la firma en un auténtico icono del automovilismo.

En la zona expositiva, los visitantes podrán apreciar la evolución de sus vehículos, con una comparativa entre el legendario A110 de los años 70 y los modelos más recientes de la marca, como el A110 o el A290.

Como novedad, Retroclásica Bilbao presentará este año el espacio dedicado a los "nuevos clásicos", una iniciativa que tendrá continuidad en futuras ediciones y que busca acercar aún más la feria a los aficionados. En este stand se exhibirán los vehículos que cumplen 30 años en 2025, lo que les otorga ya la consideración de clásicos.

Con esta propuesta, el salón da la bienvenida a una nueva generación de automóviles y propietarios al apasionante mundo del vehículo histórico. Entre los modelos protagonistas de esta edición destacan el BMW Z3, el Mitsubishi Eclipse, el Fiat Barchetta o el Citroën Saxo, entre otros.

Dentro de los aniversarios destacados de esta edición figura el 40 aniversario del BMW M3, un modelo que marcó un antes y un después en la historia de los deportivos. Con su tracción trasera, su equilibrio entre potencia y elegancia y una trayectoria ligada al éxito en competición, el M3 se ha convertido en todo un referente para los amantes del motor.

La exposición reunirá varias generaciones emblemáticas, entre ellas los BMW M3 E30, E46 y E92, que permitirán apreciar la evolución de este icono a lo largo de las décadas.

Entre la gran oferta, destacará un prototipo denominado "de Lorenzo", un automóvil único en el mundo que promete conquistar a los amantes del diseño y la ingeniería clásica. Inspirado en los grandes iconos del automovilismo, el "de Lorenzo" combina el espíritu de los mejores vehículos de la historia con una ejecución artesanal impecable.

Una las propuestas más singulares de esta edición será el espacio de Plentziaclassic, dedicado a motocicletas que en su día no alcanzaron el éxito comercial, pero que hoy se consideran auténticas joyas de colección. La muestra reunirá modelos tan peculiares como la Shifty 900, BMW K1, DKW Rotativa, Derbi Pirineos, Bultaco El Bandido, Bultaco Montadero, Lube Yack, Ossa Urbe, SWM T 320 Guanaco (con suspensión Fournales), Trans-AMA o Aprilia Motó, entre otras.