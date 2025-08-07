La retrospectiva del Festival de San Sebastián dedicada a la guionista Lillian Hellman ofrecerá 16 títulos

El ciclo contará con la publicación de un libro monográfico escrito por María Adell, Hannah McGill y Nuria Vidal

Un total de 16 largometrajes estrenados entre 1935 y 1999 integrarán la retrospectiva dedicada a la guionista estadounidense Lillian Hellman en la 73 edición del Festival de San Sebastián. Organizado por el Festival y la Filmoteca Vasca en colaboración con Filmoteca Española, el ciclo contará con la publicación del libro monográfico 'Lillian Hellman. Ficción, memoria y compromiso', escrito por María Adell, Hannah McGill y Nuria Vidal y editado por Quim Casas, crítico y miembro del comité de Selección del Festival.

El libro, editado en castellano e inglés, es el cuarto de la colección impulsada por el Festival de San Sebastián y la Filmoteca Vasca tras los dedicados a Claude Sautet, Hiroshi Teshigahara y el cine policíaco italiano.

Dividido en tres capítulos autónomos escritos por otras tantas autoras, se centra en la notoria actividad cinematográfica de Hellman, pero la complementa con "el análisis de su obra teatral, los conflictivos libros de memorias, la representación de la realidad, el sustrato político de casi toda su obra y el posicionamiento de la autora en el periodo de la caza de brujas macarthista".

Lillian Hellman (1905-1984) ha sido durante años un "absoluto enigma". Su obra, aun resultando misteriosa, también ha sido muy reivindicada, sobre todo en su vertiente cinematográfica. El Festival de San Sebastián se propone celebrar su trabajo con esta retrospectiva que incluye toda su obra para cine, esencial para entender evoluciones estilísticas, temáticas e ideológicas en el Hollywood desde los años 30 hasta los 60.

Estuvo implicada, ya sea como guionista de textos ajenos o adaptando sus propias piezas teatrales, en películas como 'The Little Foxes' (La loba, 1941), filme de William Wyler con guion de Hellman a partir de su propia obra teatral y con Bette Davis como protagonista.

También en 'The Children's Hour' (La calumnia, 1961), otro trabajo de Wyler que parte de una compleja pieza de la escritora sobre los rumores falsos que atañen a dos profesoras de escuela (Audrey Hepburn y Shirley MacLaine), en el que ella también participó como guionista, y 'The Chase' (La jauría humana, 1966) de Arthur Penn, radiografía de la violencia y el racismo extendidos en la sociedad del sur estadounidense, que Hellman escribió a partir de la novela de Horton Foote con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford en el reparto.

Con William Wyler estableció una buena relación, ya que además de los dos filmes citados, dirigió 'These Three' (Esos tres, 1936), la primera versión de la pieza 'The Children's Hour' que director y escritora volverían a acometer en 'La calumnia'. Hellman y Wyler también colaboraron en 'Dead End' (1937), película que combina drama social con cine negro, y en 'The Westerner' (El forastero, 1940), western en el que la guionista trabajó sin ser acreditada.

Hellman había debutado en el cine como guionista en 1935 con 'The Dark Angel' (El ángel de las tinieblas), de Sidney Franklin, "un melodrama romántico apuntalado en los efectos emocionales de la posguerra".

Su trayectoria en el cine corrió en paralelo a la teatral y a la escritura de varios libros de memorias donde alternó ficción y realidad. Situada en el centro de varios debates, inventó nuevos conceptos en la dramaturgia estadounidense, tuvo una bien aireada rivalidad con la novelista Mary McCarthy y mantuvo siempre posturas de izquierdas.

VERTIENTE IDEOLÓGICA

En la vertiente ideológica fue crucial su relación con Dashiell Hammett, con quien colaboró en el guion del drama 'Watch on the Rhine' (Herman Shumlin, 1943). El autor de novelas fundamentales del género negro como 'Cosecha roja' o 'El halcón maltés', comprometido con la izquierda y con el Partido Comunista americano, está presente en uno de los libros de memorias de Hellman, 'Pentimento' (1973).

Fue llevado al cine por Fred Zinnemann en 'Julia' (1977), con Jane Fonda como Hellman, Jason Robards en el papel de Hammett y Vanessa Redgrave como Julia, la amiga de infancia de la escritora con la que retoma su amistad en Viena durante los tiempos del auge del nazismo.

Su tercer libro autobiográfico, 'Scoundrel Time' (Tiempo de canallas, 1976), se centra en el periodo de la caza de brujas y el comité de actividades antiamericanas. La actriz Kathy Bates dirigió en 1999 el telefilme 'Dash and Lilly', centrado en la relación entre Hammett y Hellman.

Participó, como adaptadora o como adaptada, en películas de Lewis Milestone -'The North Star' (1943)-, William Dieterle -'The Searching Wind' (1946)-, Michael Gordon -'Another Part of the Forest' (1948)- y George Roy Hill -'Toys in the Attic' (Cariño amargo, 1963)-, y también colaboró, aunque sin acreditar, en 'The Cowboy and the Lady' (El vaquero y la dama, H.C. Potter, 1938), y en una de las películas "fundamentales de la izquierda cinematográfica": 'The Spanish Earth' (Tierra de España, 1937), documental de Joris Ivens sobre la Guerra Civil española en cuya escritura participaron igualmente Ernest Hemingway y John Dos Passos.

CINE CLÁSICO

Desde 2024, la retrospectiva del Festival de San Sebastián se enmarca dentro del programa Klasikoak, impulsado por el Festival y la Filmoteca Vasca a modo de festival de cine clásico expandido en el tiempo y en el espacio.

Así, Klasikoak agrupa tres ciclos bajo el mismo sello: las películas de la retrospectiva, los títulos de la sección Klasikoak que se proyectan durante el Festival en septiembre y la docena de filmes restaurados que la Filmoteca programará en el ciclo homónimo del último trimestre del año en distintas instituciones culturales de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés.

Klasikoak es heredero de la tradición histórica del Festival de San Sebastián por recuperar la obra de cineastas, épocas, temáticas o lenguajes cinematográficos que activó prácticamente desde sus inicios, con la retrospectiva dedicada a René Clair en 1959, y de la apuesta de la Filmoteca Vasca tanto por la restauración de películas como por su divulgación.