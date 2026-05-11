Un rodaje en Bilbao ocupa el aparcamiento en la calle Heros y en Alameda Mazarredo

BILBAO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La realización de un rodaje audiovisual ocupará el aparcamiento en la calle Heros, entre alameda Mazarredo y la calle Lersundi desde este próximo miércoles y hasta el viernes, día 15, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

De 09.00 a 19.00 horas, aproximadamente, se producirán cortes intermitentes del tráfico rodado, no superiores a 3 minutos en la calle Heros, a la altura del número 2.

El día 14 de mayo, en horario de 00.00 a 20.00 horas, aproximadamente, se ocupará el aparcamiento en alameda Mazarredo, a la altura del número 16. La zona a ocupar será vallada con anterioridad.