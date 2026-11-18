La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a candidatos y dirigentes del PSE en un mitin en Eibar - PSE-EE

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha retado a los dirigentes del PP a que se comprometan a "respetar el artículo 47 de la Constitución, que nos mandata a luchar contra la especulación" y se ha mostrado convencida de que "no lo van a hacer, porque no creen ni en el derecho a la vivienda ni en la democracia y por eso presentan a las próximas elecciones abrazados a la extrema derecha".

Rodríguez ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral en Eibar (Gipuzkoa), en el que ha intervenido junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Rafaela Romero, y el alcalde del municipio guipuzcoano, Jon Iraola.

La ministra se ha referido al artículo 47 de la Constitución y ha retado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que en el debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aprenda a decir dos palabras, a respetarlas y a respetar a los españoles que están protegidos por su Constitución y sus estatutos: la vivienda es un derecho y la Constitución nos mandata a luchar contra la especulación".

Rodríguez ha denunciado que los populares "no creen ni en el derecho de la vivienda, ni en la democracia, y así lo están demostrando en esta campaña, y así se presentan a las próximas elecciones, de la mano y abrazados a la ultraderecha, que combate la Constitución española y vuestro Estatuto de Autonomía". Así, ha llamado a movilizarse en estas próximas elecciones generales "por la España que reconoce su diversidad" y para "proteger el Estatuto de Autonomía y el autogobierno en Euskadi".

En esa línea, ha asegurado que estas elecciones "van de defender la democracia" porque, según ha alertado, "nos jugamos retrocesos y los recortes al estado del bienestar" porque "cuando un partido político en democracia cuestiona el sistema electoral, está cuestionando la democracia".

De este modo, ha recordado que el PP "empezó estas elecciones cuestionando el voto por correo", ante lo que ha llamado a la ciudadanía a "salir corriendo mañana a solicitar su voto para votar al Partido Socialista Obrero Español". "Hay que salir a votar por todos los medios y el derecho al voto es un derecho que nos hemos ganado también", ha añadido.

Isabel Rodríguez ha citado también un artículo "muy importante que también costó la vida y la lucha a muchas personas y por el que peleamos los socialistas, que es el artículo 7 de la Constitución, el derecho a los sindicatos a ejercer la representación y la defensa de los trabajadores y es lo que hicieron hace una semana en una jornada de huelga, también constitucional, defendiendo el derecho de los trabajadores, sus salarios y el derecho a techo".

Al respecto, ha mostrado su reconocimiento a UGT y a CCOO y "a los movimientos que han salido a la calle a defender el derecho a la vivienda" y ha criticado que el PP haya puesto en cuestión que los sindicatos "juegan un papel fundamental en democracia" y ha censurado que "nos han insultado y se han reído en la cara de los trabajadores".

"A todos esos, a los que salieron a la calle aquí también en Euskadi, les pido que salgan todavía más, y que salgan con destino a las urnas por el derecho a la vivienda a favor del Partido Socialista y de Pedro Sánchez", ha afirmado.

RETROCESO SOCIAL

La ministra ha alertado de que "retroceso social, involución democrática y recortes al estado del bienestar es lo único que trae la derecha de la mano de la ultraderecha". Además, ha apuntado que "los de la motosierra con nuestros impuestos, en lugar de hacer hospitales, se lo dan a clínicas privadas como Quirón: 8.000 millones de euros para los amigos de su novio o de sus novias".

Asimismo, se ha referido a la subida del salario mínimo, "que nos lleva ya a más de 1.280 euros, un 75% más de lo que había cuando llegó Pedro Sánchez". "También esto lo quieren recortar y dicen que no lo decida el gobierno, que lo decidan los empresarios. Cuando Abascal dice que no quiere recaudar y que va a rebajar no sé cuántos miles de millones de euros, ¿de dónde van a salir? ¿De Quirón? No, del bienestar de los españoles, del concierto vasco, del bienestar y el progreso de España", ha advertido.

Según ha criticado, el PP "no cree en el derecho a la vivienda" y ha afirmado que "la Constitución se la cogen a trozos, lo que más les gusta y lo que no, pues como si no existiera". "Mientras que aquí el Gobierno vasco y el Gobierno de España ponemos todo lo que tenemos para hacer vivienda para la gente, ¿qué hacen ellos donde gobiernan? Pues se cogen 7 millones de euros, que salen en un momento y se compran un ático para la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha reprochado.

A su juicio, "lo peor no es que la señora Ayuso se ría de todos los madrileños, es que el aspirante a la presidencia del Gobierno, el señor Feijóo, diga que 7 millones pues que tampoco son nada". "Aquí con 7 millones hemos hecho un programa en colaboración público-privada de 36 viviendas, un programa de rehabilitación de barrios de 6 edificios, y o otro programa de rehabilitación de once edificios", entre otras acciones, ha enfatizado.

"Tenemos que elegir si congelamos, como hemos hecho aquí, el alquiler o dejamos que cada vez que nos cumpla un contrato no suban 300 euros. Esa es la elección, tenemos que elegir si se suspenden las licencias de pisos turísticos, como se ha hecho aquí en Euskadi, o resulta que tenemos las calles llenas de maletas donde no hay vecinos ni parques para criar a nuestros. Esa es la elección", ha sostenido.

Para Isabel Rodríguez, a Feijóo hay que recibirle "en la zona gris, en la zona oscura y como líder de la oposición", porque "no merece nunca llegar a la presidencia del gobierno aquel que no quiere y no respeta a su país, su constitución y a su gente".

"VENDER LA DEMOCRACIA"

"Y ahora, como ellos no valoran la democracia, pues no la venden, entonces se piensan que la democracia se gana porque uno tenga mucha pasta y la ponga en las redes sociales y le demos al algoritmo. O se piensan que las elecciones se ganan porque paguen muchas encuestas que no sepamos de dónde están los datos, pero las elecciones se ganan en las urnas", ha advertido.

Finalmente, la ministra de Vivienda ha defendido que "tiene que ganar la decencia y la buena gente frente a los odiadores, la alegría frente a la España gris, la diversidad frente a ese bloqueo y a ese retroceso, y tiene que ganar la paz frente a la guerra".