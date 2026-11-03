Rosana celebra el 30 aniversario de 'Lunas Rotas' este jueves en Kursaal Eszena de San Sebastián

La cantautora Rosana - Ricardo Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantautora canaria Rosana celebrará este jueves en Kursaal Eszena de San Sebastián el 30º aniversario de su álbum-debut 'Lunas Rotas' con temas como 'El talismán', 'A fuego lento' o 'Si tú no estás'.

El concierto tendrá lugar a partir de las 19.30 horas y aún hay entradas a la venta en la web del auditorio Kursaal y en las taquillas del Centro Kursaal.

Rosana llega a San Sebastián dentro de su gira 'Vamos a Star', que se enmarca en 'OMOW', denominación que la cantautora canaria ha dado a su nueva etapa artística. En este concierto de Kursaal Eszena, la programación propia del Centro Kursaal, Rosana celebra el 30 Aniversario de 'Lunas Rotas', su álbum-debut que se convirtió en 1996 en "todo un fenómeno discográfico que en muy poco tiempo alcanzó las más altas cotas de popularidad", según recuerdan desde Kursaal Eszena en un comunicado.

La artista canaria, con nueve álbumes publicados, ocho de ellos de estudio y uno, en directo, se ha convertido en una de las artistas y compositoras latinas más reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

Su último álbum de estudio, 'En la Memoria de la Piel', fue seleccionado por Billboard como uno de los diez 'Mejores Álbumes Latinos del 2016'. Su tema 'Si tú no estás' fue elegido mejor canción de amor e incluido en el primer Cancionero de la Unión Europea.

En 2025, Rosana inició una nueva etapa artística con 'OMOW', un universo creativo que desarrolla iniciativas culturales, educativas y sociales por el mundo, entre ellas la docuserie 'Mejor vivir sin miedo', el proyecto comunitario +Que Barrios (+q'B's), la gira 'Vamos a Star' y diferentes experiencias a nivel global de creación colaborativa que utilizan la música, las artes y la participación como motores de transformación social.