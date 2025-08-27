BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rubén Blades, Leire Martínez, Mau y Ricky, y Mon Laferte encabezan la programación profesional de BIME Bilbao 2025, con una completa programación de conversaciones, talleres, masterclasses y actividades de networking que este año crece con un agenda más amplia, especializada e internacional del 28 al 30 de octubre en Euskalduna Bilbao, con tres días de programación profesional, que culminarán con la celebración de los Reconocimientos AUPA!.

BIME Live, por su parte, contará con una programación de cuatro días de música en directo con más de 60 artistas que representan el futuro de la música de Iberoamérica, según han informado los organizadores.

Este encuentro internacional de la industria musical cerrará su programación profesional el día 30 con la celebración de los Reconocimientos AUPA!, un homenaje a las iniciativas y trayectorias musicales más inspiradoras del sector, seguido de un cóctel de despedida.

BIME Live, por su parte, llevará la música en directo al centro de la ciudad con una amplia programación que se extenderá hasta el día 31 de octubre. Cada noche, tras el cierre de BIME Pro, artistas de todo Iberoamérica presentarán sus proyectos en showcases -actuaciones en formato reducido- que permitirán a profesionales de la industria y al público general, descubrir algunas de las propuestas musicales con mayor proyección del panorama musical actual.

La agenda profesional de BIME reunirá a grandes referentes internacionales y figuras clave del sector. Rubén Blades, leyenda de la música latinoamericana y de la historia de la salsa, será uno de ellos. Con una trayectoria que ha trascendido géneros y fronteras, 24 premios Grammy y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, el panameño reflexionará sobre el papel del artista en tiempos de cambio, protagonizando la conversación de cierre de esta edición.

También estarán Mau y Ricky, el dúo venezolano referente del pop latino actual, que compartirán su experiencia como dupla creativa, su carrera, marcada por la disciplina, y su visión colaborativa de la música y el arte.

La artista chilena Mon Laferte, reconocida por su fuerza escénica y su compromiso social, se suma también a esta programación profesional. Desde España, Leire Martínez protagonizará su regreso en solitario después de más de 15 años de carrera en primera línea junto a La oreja de Van Gogh, con una conversación sobre evolución e identidad artística.

A ella se suman Valeria Castro, una de las voces más emocionantes de la nueva canción de autor en español; Zahara, referente del pop alternativo; Álvaro Rivas, cantante de Alcalá Norte; la artista chilena Francisca Valenzuela; el joven prodigio argentino Mat Alba; la rapera argentina Lara91K, el colombiano Esteban Rojas, y el cantautor guatemalteco Jesse Baez.