La ruta ciclable Agurain-Araia (Álava) permanecerá cortada hasta final de año por obras en el cauce del río Arakil

Tramos de la ruta ciclable entre Agurain y Araia - DFA

VITORIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ruta ciclable Agurain-Araia (Álava) permanecerá cortada temporalmente en el tramo comprendido entre Araia y Mezkia, debido a las obras que está realizando URA, Agencia Vasca del Agua, para mejorar la capacidad hidráulica del río Arakil y reducir el riesgo de inundaciones en Amézaga.

En un comunicado, la Diputación Foral de Álava ha informado que, mientras duren los trabajos, se habilitará un desvío provisional por la ruta Agurain-Irurzun, a través de Zalduondo, con el fin de "garantizar la continuidad del itinerario". La previsión es que el tramo afectado pueda reabrirse a finales de este año.