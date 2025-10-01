La Ruta Cultural de las Ferrerías y Paisajes Mineros se celebrará este domingo, con 27,5 km entre Muskiz y Sopuerta

Archivo - El Museo de las Encartaciones organiza la ruta "La senda La Galdamesa" el 6 de octubre entre Barakaldo y Abellaneda - MITXI - Archivo

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVII edición de la Ruta de las Ferrerías y Paisajes Mineros, una actividad de senderismo cultural impulsada por el Museo de Las Encartaciones, propiedad de las Juntas Generales de Bizkaia, se celebrará este próximo domingo, 5 de octubre, con un recorrido inédito y más exigente de 27,5 kilómetros.

Según han informado las Juntas Generales de Bizkaia, esta iniciativa, consolidada en el calendario cultural del territorio, busca poner en valor el patrimonio histórico vinculado al hierro y a las ferrerías que marcaron el desarrollo económico y social de Bizkaia.

La edición de este año presenta un recorrido inédito y más exigente, con una longitud de 27,5 kilómetros y un nivel de dificultad medio-alto. La ruta partirá a las 9.00 horas desde la Plaza de San Juan, en Muskiz, y finalizará en el Museo de Las Encartaciones, en Abellaneda (Sopuerta).

Durante el trayecto, los participantes podrán conocer enclaves de gran interés cultural y paisajístico, como el monte Mello, el coto minero de Alen con sus históricas minas (Sorpresa, María, Cecilia y Amalia Juliana), además de cargaderos de mineral y restos de ferrerías. Personal del propio Museo de Las Encartaciones irá explicando los detalles de los distintos restos mineros que esconden los montes de Enkarterri.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

La participación en la ruta es gratuita y la inscripción debe realizarse a través de la web oficial del museo (www.enkarterrimuseoa.eus). No se admitirán inscripciones el mismo día de la actividad.

El evento mantiene su apuesta por la sostenibilidad, de forma que no se repartirán envases de plástico, por lo que se solicita a las personas participantes que traigan recipientes reutilizables para abastecerse de agua en los puntos de avituallamiento y fuentes señalizadas.

La organización dispondrá de tres avituallamientos a lo largo del recorrido (en km 8,5 líquido; en km 15 fruta y barritas; y en llegada bocadillo vegetal). Asimismo, a partir de las 14.30 horas, un autobús lanzadera trasladará a los senderistas de vuelta a Muskiz, garantizando el retorno de todas las personas inscritas.

Desde las Juntas Generales de Bizkaia se subraya que esta iniciativa responde al compromiso institucional de difundir y proteger el patrimonio histórico, cultural y natural de Las Encartaciones, "acercando a la ciudadanía a un legado que explica la identidad y la evolución económica de Bizkaia".

El Museo de Las Encartaciones, "como referente cultural de la comarca, continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre la historia y la sociedad actual", han destacado.