Este sábado desciende las temperaturas en Euskadi, aunque seguirá haciendo calor

BILBAO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi un descenso de las temperaturas ya que soplará el viento del noroeste desde el mediodía y por la tarde, especialmente en la mitad norte, donde a lo largo de la tarde y noche pueden aparecer nubes bajas.

En el resto del territorio, se esperan cielos poco nubosos durante la jornada y, aunque las temperaturas también serán más bajas, seguirá haciendo calor.

Según las estimaciones de Euskalmet, en las capitales vascas podrán alcanzarse máximas de 25 grados en San Sebastián, 27 en Bilbao y 32 en Vitoria.